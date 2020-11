Calciomercato Milan: Hauge per Boga? Nuova offerta per Milenkovic, rispunta Weigl

In attesa di scendere in campo domani sera, nel big match del San Paolo, contro il Napoli di Gennaro Gattuso, il Milan guarda anche al mercato e inizia a mettere gli occhi su vari profili che potrebbero arrivare già a gennaio. Il primo nome sul taccuino del duo Maldini-Massara è quello di Jeremie Boga del Sassuolo. L’attaccante ivoriano, tornato recentemente in campo dopo la positività al Coronavirus che lo aveva bloccato nelle scorse settimane, piace tanto alla dirigenza rossonera che vorrebbe portarlo a Milanello già nella sessione invernale.

Per il classe ’97 i neroverdi chiedono una cifra oscillante tra i 35 e i 40 milioni di euro. I meneghini, dal canto loro, non potendo spendere una cifra così alta, hanno proposto agli emiliani uno scambio, quasi alla pari, con Jens Hauge, giovane ala norvegese, arrivata un mese fa dal Bodø/Glimt,. Il 21 enne di Bodø non ha trovato fin qui molto spazio in Serie A con la maglia del Diavalo e l’approdo in Emila potrebbe garantirgli un minutaggio sicuramente superiore. Per ora si tratta solo di un’idea, ma non è detto che la trattativa non possa concretizzarsi nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan: si punta forte su Milenkovic e Weigl

Non solo Boga nella lista dei desideri del Milan: i rossoneri puntano dritti anche su Nikola Milenkovic della Fiorentina e Julian Weigl del Benfica. Il serbo dei viola era stato vicino ai milanesi già in estate, ma la trattativa non decollò. Ora sembrano invece esserci i presupposti per portare il classe ’97 all’ombra rossonera della Madonnina. Maldini e Massara hanno già proposto a Commisso un prestito oneroso da 10 milioni di euro più il pagamento, a giugno, dei 30 chiesti dal patron fiorentino per lasciar andare il suo gioiello. Anche in questo caso è ancora tutto in alto mare, ma l’affare sembra fattibile.

Infine, l’ultimo nome che piace dalle parti di Casa Milan è quello di Julian Weigl del Benfica. Il tedesco ex Borussia Dortmund, vista la sua duttilità tattica, sarebbe perfetto per il gioco di Stefano Pioli che potrebbe contare su un elemento in grado di giocare tanto a centrocampo quanto in difesa. Tuttavia, i 25 milioni di euro che i lusitani chiedono per lasciar partire Weigl già a gennaio sono troppi per le attuali finanze rossonere.

