Pronostico e quote Napoli-Milan, 8° giornata Serie A, 22-11-2020

Pronostico e quote Napoli-Milan: quello tra partenopei e rossoneri è sicuramente il big match dell’8° giornata di campionato in Serie A.

Dopo la pausa per la Nazionale, torna in campo la Serie A con l’8° giornata di campionato. Tanti i match interessanti nel turno che comincerà domani tra cui sicuramente quello del San Paolo, in programma domenica sera alle 20:45, tra il Napoli di Gennaro Gattuso e il Milan di Stefano Pioli. Sfida sentitissima tra la terza della classe e la prima in classifica.

I rossoneri giungono alla sfida del San Paolo dopo 2 pareggi (contro Verona e Roma) e 2 vittorie (contro Udinese e Inter) nelle ultime 4 partite disputate, mentre i partenopei, a parte la sconfitta col Sassuolo, arrivano dai successi contro Atalanta, Benevento e Bologna. Ricordiamo che la disfatta contro i neroverdi di De Zerbi è l’unica, fin qui, patita sul campo dagli uomini del patron De Laurentiis in campionato; l’altra, quella contro la Juventus, è arrivata a tavolino.

Quanto alla partita, Gattuso deve rinunciare ad Osimhen, tornato con una spalla lussata dagli impegni con la sua Nigeria, e Ospina, vittima di un problema muscolare occorsogli in ritiro con la Colombia. Pioli invece, che non sarà in panchina al San Paolo a causa del Coronavirus, deve a fare a meno di Leao, rientrato malconcio dagli impegni con la nazionale portoghese. Al posto dell’ex Lille dovrebbe giocare il rientrante Ante Rebic.

Pronostico e migliori quote Napoli-Milan

Pronostico Quote 1 2.30 GG + Over 2.5 1.85 Over 2.5 1.62

Pronostico e quote Napoli-Milan: 1 quotato 2.30 e Over 2.5 quotato 1.65 su Eurobet

Pronosticare un risultato quanto mai attendibile per Napoli-Milan è cosa assai ardua. Le due squadre stanno attraversando un ottimo momento di forma ed escluse le rispettive sconfitte contro Sassuolo in campionato e Lille in Europa League, Gattuso e Pioli non possono certo lamentarsi dell’inizio di stagione dei propri gruppi. Anzi, proprio il tecnico rossonero è saltato agli onori della cronaca nelle ultime settimane per aver riportato il Diavolo così in alto dopo anni non particolarmente felici.

Il fattore campo è ovviamente annullato, visto che il San Paolo sarà totalmente vuoto, ma Eurobet dà comunque favorita alla vittoria la formazione del presidente De Laurentiis. Il segno 1 è infatti quotato 2.30, mentre il 2, cioè la vittoria dei meneghini, è fissato a 3.00. Segno X quotato invece 3.55. Particolarmente appetibile per gli scommettitori più arditi il 2+GG quotato 4.60.

Pronostico e quote Napoli-Milan, 22-11-2020

Pronostico e quote Napoli-Milan: le classiche

1: 2.30

X: 3.55

2: 3.00

Over 2.5: 1.62

Under 2.5: 2.15

GG: 1.52

NG: 2.35

Probabili formazioni Napoli-Milan

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.





