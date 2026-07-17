Il Milan di Ruben Amorim accelera sul mercato: dopo Gonçalo Ramos, riflettori puntati sul futuro di Luka Modrić.

I rossoneri ridisegnano l’attacco con l’investimento record del portoghese, mentre a centrocampo si consuma il colpo di scena più inatteso dell’estate dopo i colloqui con il nuovo tecnico.

MILANO – Il nuovo Milan di Rúben Amorim non ha alcuna intenzione di nascondersi. Le prime settimane di luglio stanno delineando una vera e propria rivoluzione strategica a Milanello, dove la dirigenza rossonera sta combinando investimenti futuribili e pesantissimi a livello economico con clamorose conferme d’esperienza internazionale. L’obiettivo è chiaro: consegnare al tecnico portoghese una rosa capace di lottare immediatamente per lo Scudetto e per l’Europa.

Gonçalo Ramos: i dettagli del colpo da record in attacco

Il primo, vero pilastro della nuova era rossonera è l’attaccante portoghese Gonçalo Ramos. L’operazione, conclusa a titolo definitivo con il Paris Saint-Germain, rappresenta uno degli investimenti più imponenti della storia recente del club. Ramos ha firmato un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2031, e il suo sbarco a Milano ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria. L’ex bomber del Benfica è l’identikit perfetto richiesto da Amorim per guidare il reparto offensivo: fisicità, senso del gol e capacità di legare il gioco.

Il “Giallo” Modrić: la svolta che non ti aspetti

Se l’arrivo di Gonçalo Ramos ha sistemato l’attacco, la vera bomba delle ultime ore riguarda il centrocampo. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per un addio, si sta consumando un clamoroso dietrofront sul destino di Luka Modrić. Il fuoriclasse croato, il cui futuro appariva lontano da San Siro, è ora a un passo dal rinnovo contrattuale.

La chiave di questa svolta improvvisa risiede proprio nel fitto dialogo intercorso tra il giocatore e Rúben Amorim. Il nuovo allenatore ha ribadito l’importanza della leadership e della gestione in stile “Real” del Pallone d’Oro all’interno dello spogliatoio. I contatti tra l’entourage e il club rossonero si sono intensificati drasticamente nelle ultime ore, portando le parti a un’intesa imminente per il prolungamento di un altro anno. Modrić è pronto a guidare ancora il centrocampo del Diavolo.

Non solo entrate: gli scenari caldi sulle corsie

Il mercato del Milan non si ferma qui. Oltre agli innesti già ufficializzati, come il difensore Mario Gila arrivato dalla Lazio, Amorim sta spingendo con forza per rinforzare le fasce esterne. Il nome caldissimo delle ultime ore è quello di Noussair Mazraoui, laterale del Manchester United ed espressa richiesta del tecnico. I dialoghi sono vivi, e i rossoneri stanno studiando la formula giusta per convincere i Red Devils. L’estate del Milan è appena cominciata, ma i contorni della squadra di Amorim sono già spaventosi.