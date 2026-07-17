La telenovela Zaniolo-Udinese è arrivata al punto più duro. Non siamo più alla fase del malumore, dei dettagli contrattuali da sistemare o dei contatti continui tra club ed entourage. Ora c’è un ultimatum.

Nicolò Zaniolo è ancora in vacanza, non si è presentato in ritiro e l’Udinese ha deciso di alzare il muro: o il giocatore rientra e si mette a disposizione, oppure rischia seriamente di finire fuori rosa.

Il club friulano non intende più cedere al braccio di ferro del suo numero 10. La società considera la situazione ormai arrivata a una soglia critica: Zaniolo si sente deluso dalle dinamiche legate al rinnovo e all’adeguamento dell’ingaggio, ma l’Udinese non vuole subire il ricatto dei tempi. Il messaggio è netto: il giocatore deve presentarsi in ritiro, altrimenti verrà messo ai margini.

Il caso nasce dal contratto: Zaniolo si sente tradito

Il problema non è tecnico. L’Udinese non ha mai considerato Zaniolo un esubero qualunque. Il nodo è economico e nasce dal contratto. Dopo il riscatto dal Galatasaray, il giocatore si aspettava un adeguamento diverso, più vicino al peso che sente di avere dentro la squadra e al ruolo da riferimento offensivo che il club gli aveva lasciato intravedere.

La trattativa per il nuovo accordo non è mai decollata davvero. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile intesa sull’ingaggio, ma la distanza tra parte fissa, bonus e garanzie non è stata colmata.

L’Udinese ha continuato a lavorare con l’entourage per trovare un punto d’incontro, mentre Milan e Juventus seguivano l’evoluzione del caso senza ancora affondare.

È in questa zona grigia che la situazione è esplosa. Zaniolo ha preso tempo, è rimasto lontano dal gruppo e l’Udinese ha interpretato la scelta come un segnale di rottura. Da qui l’ultimatum.

L’Udinese non vuole perdere il controllo

La posizione del club friulano è comprensibile. Se l’Udinese cedesse ora senza condizioni, darebbe al mercato un messaggio pericoloso: il giocatore può forzare la mano e ottenere la cessione o un rinnovo alle proprie condizioni. Per questo la società ha deciso di irrigidirsi.

La Gazzetta parla di muro contro muro e di una società non più disposta ad assecondare il malumore del giocatore. Intanto il club continua a muoversi sul mercato: l’arrivo di Mergim Vojvoda racconta una squadra che non vuole restare paralizzata dal caso Zaniolo e che sta provando a costruire comunque il nuovo assetto.

Il rischio, però, è evidente. Tenere fuori rosa un calciatore come Zaniolo significa svalutarlo, irrigidire ancora di più l’ambiente e trasformare una questione contrattuale in una frattura pubblica. Ma l’Udinese sembra pronta ad arrivare fino in fondo, almeno per ora.

Milan, Juventus e Bologna osservano: la destinazione più calda

La rottura ha acceso inevitabilmente il mercato. Alla finestra ci sono Juventus, Milan e Bologna tra le squadre più attente al caso, spiegando che la situazione di Zaniolo può diventare un’occasione se l’Udinese dovesse aprire alla cessione.

Il Milan è la pista che oggi intriga di più per contesto tecnico. I rossoneri cercano qualità, fisicità e rotazioni offensive, e Zaniolo può coprire più ruoli tra trequarti, esterno e seconda punta.

Ci sarebbe stato anche un incontro con l’agente del giocatore, con i rossoneri in posizione avanzata rispetto a Juventus e Bologna in caso di addio.

La Juventus resta alla finestra perché Zaniolo può diventare un’occasione italiana, meno costosa rispetto ad altri profili offensivi seguiti sul mercato. Il Bologna, invece, può inserirsi solo se si aprirà lo spazio tecnico ed economico, soprattutto in caso di movimenti in uscita nel reparto offensivo.

Quanto chiede l’Udinese

La cifra non è ancora scolpita nella pietra, perché il caso è in piena evoluzione. Nelle settimane scorse SportMediaset aveva parlato di una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, soglia fissata dall’Udinese per lasciar partire Zaniolo in caso di rottura definitiva.

Oggi quella valutazione può cambiare a seconda di tre fattori: quanto durerà il braccio di ferro, se Zaniolo rientrerà o meno in gruppo, e quante squadre decideranno di trasformare l’interesse in un’offerta vera. Se resterà una sola pretendente, l’Udinese potrebbe perdere forza. Se invece Milan, Juventus e Bologna entreranno contemporaneamente, il club friulano potrà provare a tenere il prezzo.

La sensazione è che l’Udinese non voglia una cessione al ribasso. Ma più passa il tempo, più il rischio svalutazione aumenta.

Perché Zaniolo è ancora un’occasione

Zaniolo resta un giocatore complicato, ma non banale. Ha fisico, strappo, tiro, esperienza internazionale e conoscenza della Serie A. È un profilo che divide perché negli ultimi anni ha alternato lampi, problemi fisici, tensioni ambientali e scelte non sempre lineari. Ma proprio per questo può diventare un affare: se il prezzo scende e l’ingaggio rientra nei parametri, diverse squadre possono pensare di rilanciarlo.

Il Milan potrebbe usarlo come jolly offensivo. La Juventus come alternativa fisica tra trequarti e attacco. Il Bologna come colpo di status, se dovesse perdere un titolare o voler alzare il livello della rosa. In ogni scenario, però, serve una condizione: Zaniolo deve uscire dal caso con una scelta chiara.

Restare sospeso sarebbe la cosa peggiore.

Gli scenari: rientro, fuori rosa o cessione

Gli scenari oggi sono tre:

Il primo è la ricucitura. Zaniolo torna in ritiro , riprende ad allenarsi e le parti riaprono il tavolo per trovare una soluzione sul contratto. Sarebbe la strada più razionale, ma anche la più difficile dopo l’ultimatum pubblico.

, riprende ad allenarsi e le parti riaprono il tavolo per trovare una soluzione sul contratto. Sarebbe la strada più razionale, ma anche la più difficile dopo l’ultimatum pubblico. Il secondo è la rottura completa . Il giocatore resta fermo sulla propria posizione, l’Udinese lo mette fuori rosa e il caso diventa inevitabilmente una questione disciplinare e di mercato. Sarebbe lo scenario più duro e quello che abbasserebbe la serenità di tutti.

. Il giocatore resta fermo sulla propria posizione, l’Udinese lo mette fuori rosa e il caso diventa inevitabilmente una questione disciplinare e di mercato. Sarebbe lo scenario più duro e quello che abbasserebbe la serenità di tutti. Il terzo è la cessione. Una tra Milan, Juventus e Bologna decide di affondare, l’Udinese trova una via d’uscita economica e Zaniolo riparte altrove. Al momento è lo scenario che il mercato osserva con maggiore attenzione.

Il vero nodo: Zaniolo vuole ancora Udine?

La domanda centrale non riguarda più soltanto l’ingaggio. Riguarda la volontà. Zaniolo vede ancora Udine come il posto giusto per rilanciarsi? L’Udinese lo considera ancora un pilastro del progetto? Se una delle due risposte è no, allora il caso è già oltre il punto di non ritorno.

Il club ha scelto la linea dura per non perdere autorevolezza. Il giocatore ha scelto il tempo e la distanza per far pesare il proprio malcontento. Nel mezzo c’è un mercato che aspetta solo il cedimento di una delle due parti.

La telenovela Zaniolo non è più una semplice trattativa per l’adeguamento. È diventata una prova di forza. E quando una prova di forza entra nella fase dell’ultimatum, spesso non finisce con una stretta di mano.

Il vero scoop: l’Udinese ha già preparato il dopo

La cosa più interessante è che l’Udinese non sembra intenzionata a farsi bloccare. Il club ha mandato un messaggio chiaro al giocatore e al mercato: Zaniolo può restare solo se accetta le regole del gruppo. In caso contrario, verrà gestito come un caso separato.

È una scelta rischiosa, ma anche un modo per proteggere lo spogliatoio. Perché un giocatore assente, scontento e in attesa di un nuovo contratto può diventare un problema più grande del valore tecnico che porta in campo.

Milan, Juventus e Bologna guardano. L’Udinese aspetta una risposta. Zaniolo deve scegliere se rientrare o forzare l’uscita. La prossima mossa dirà se siamo davanti all’ennesima tensione estiva o all’inizio di una nuova separazione.

Una cosa è già certa: dopo l’ultimatum, non esiste più una zona comoda. O Zaniolo torna dentro l’Udinese, oppure il mercato diventa l’unica via d’uscita.