Calciomercato Roma, scatta la rivoluzione: Molina per il post-Celik e l’asta internazionale da 60 milioni per Manu Koné.

Il mercato della Capitale è entrato ufficialmente in una fase incandescente. I continui summit a Trigoria tra il tecnico Gian Piero Gasperini, il ds D’Amico e la proprietà Friedkin stanno delineando le linee guida di una vera e propria rivoluzione. Chiuso e archiviato definitivamente il capitolo legato all’addio di Zeki Celik, la dirigenza giallorossa non ha perso un solo secondo e ha attivato i motori per regalare al tecnico un innesto di spessore internazionale sulla corsia destra, mentre in mezzo al campo si scatena un’asta miliardaria.

Gasperini detta la linea: ecco chi arriva sulla fascia

Gasperini ha chiesto un profilo di gamba, intensità e respiro europeo per occupare la corsia destra rimasta scoperta. La macchina di Trigoria si è attivata all’istante e il nome in cima alla lista dei desideri è Nahuel Molina. L’esterno dell’Atletico Madrid ha le caratteristiche perfette per il gioco del tecnico di Grugliasco: corsa, spinta e attitudine al gol.

I primi contatti con l’entourage dell’argentino sono stati avviati, ma la Roma tiene caldissima anche la pista alternativa in Serie A. Si registrano infatti importanti passi in avanti per Dodò, formalmente in uscita dalla Fiorentina. La Roma punta a stringere i tempi per consegnare il nuovo titolare a Gasperini prima dell’inizio del ritiro clou.

Di seguito lo specchietto riassuntivo con le strategie della dirigenza per la corsia destra e per i movimenti chiave in uscita:

Obiettivo Post-Celik Club di Appartenenza Valutazione Formula dell’Affare Priorità Gasperini Nahuel Molina Atletico Madrid € 25M – 30M Acquisto a titolo definitivo Massima (Prima Scelta) Dodò Fiorentina € 20M Prestito con obbligo di riscatto Alternativa pronta Manu Koné Roma (In Uscita) € 60M Cessione cash (Chelsea/United) Necessaria per finanziare le entrate

Asta internazionale da 60 milioni per Manu Koné

Il dopo Celik si accende a Trigoria: Nahuel Molina e Dodò sono i profili scelti da Gasperini per la nuova fascia destra della Roma.

La vera bomba di mercato che può finanziare la rivoluzione totale della rosa riguarda però il centrocampo. Su Manu Koné è scoppiata una vera e propria guerra di mercato in Premier League. Il Manchester United ha rotto gli indugi con una proposta verbale da 55 milioni di euro, ma il Chelsea ha risposto nelle ultime ore pareggiando l’offerta e mettendo sul piatto il via libera per l’esterno Diego Moreira (operazione valutata complessivamente sui 30-35 milioni).

La Roma vacilla di fronte a queste cifre ma tiene botta: la richiesta minima dei Friedkin è di 60 milioni di euro cash, senza contropartite. Il tesoretto derivante dalla cessione del francese verrebbe dirottato immediatamente sui grandi obiettivi offensivi.

Da Summerville a Nusa: ore decisive per l’attacco

Parallelamente alla caccia al difensore laterale, D’Amico lavora senza sosta sulla trequarti sinistra alta. Resta in piedi il forte interesse per Antonio Nusa del Lipsia, talento norvegese valutato circa 45 milioni di euro per il quale ci sarebbe già un accordo di massima sull’ingaggio da 3,5 milioni a stagione.

Tuttavia, riflettori puntati su Crysencio Summerville del West Ham. L’accordo tra i due club sulla base di 40 milioni di euro è ormai blindato, e la dirigenza giallorossa ha fissato una vera e propria deadline interna per ricevere il sì definitivo dell’esterno olandese. Sullo sfondo restano sempre vive le suggestive piste che portano a Nusa e Garnacho, a testimonianza di una Roma che vuole recitare un ruolo da assoluta protagonista nella prossima stagione.