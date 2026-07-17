Phil Foden e Rafael Leao: l'intreccio di mercato sull'asse Milano-Manchester che infiamma l'estate rossonera.

Calciomercato Milan, clamoroso Foden: spunta la scadenza 2027, c’è l’offerta dell’intermediario

I motori del grande calcio italiano sono tornati a girare a pieno ritmo. Mentre sui campi d’allenamento si fatica per preparare l’avvio del campionato a agosto, il vero spettacolo si sta consumando negli uffici dei dirigenti. Tra le big chiamate a una reazione d’orgoglio dopo una stagione complessa spicca il Milan, che ha già risposto presente investendo oltre 100 milioni di euro sul mercato.

Ora, però, il tecnico portoghese Amorim potrebbe trovarsi tra le mani il colpo dell’anno: il grande sogno di Gerry Cardinale si chiama Phil Foden. Un’operazione clamorosa ma tutt’altro che impossibile.

Perché Phil Foden al Milan è un’ipotesi reale?

L’acquisto del fuoriclasse inglese, 26 anni, sarebbe una dichiarazione di guerra a tutta la Serie A. Il giocatore è reduce da una stagione altalenante a Manchester ed è rimasto incredibilmente escluso dai convocati di Thomas Tuchel per la rassegna iridata con l’Inghilterra. Inoltre, Foden non è considerato un punto fermo intoccabile nel nuovo Manchester City di Enzo Maresca.

Le condizioni economiche per portarlo a Milano si stanno allineando: il City potrebbe lasciarlo partire di fronte a un’offerta compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una cifra importante, che coincide esattamente con il tesoretto che il Milan conta di incassare dalla cessione di Rafael Leao.

La scadenza 2027 e la mossa dell’intermediario Le conferme sul clamoroso asse Milano-Manchester arrivano direttamente dai dettagli legati all’entourage del calciatore. Foden, il cui contratto con il Manchester City scade a giugno 2027, non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il proprio vincolo con i Citizens. Una rottura silenziosa alimentata dal calo di minutaggio nell’ultima stagione con Enzo Maresca. Nelle ultime ore, un intermediario di mercato ha sondato il terreno offrendo ufficialmente il profilo dell’inglese ad alcuni top club europei, trovando nel Milan di Gerry Cardinale e Ruben Amorim una sponda estremamente attenta e interessata alle condizioni del colpo.

L’incastro degli stipendi e l’asse caldo con Manchester

Anche l’ostacolo dell’ingaggio non è insormontabile. Foden percepisce attualmente a Manchester circa 7,5 milioni di euro netti. Il Milan potrebbe offrirgli una cifra vicina ai 7 milioni di euro, pareggiando di fatto lo stipendio attualmente destinato a Leao o a Gonçalo Ramos.

A facilitare i dialoghi ci sono gli ottimi rapporti tra i due club, consolidati dal passaggio di Tijjani Reijnders al Manchester City nella scorsa sessione estiva di mercato. L’operazione potrebbe sbloccarsi definitivamente grazie a un domino internazionale: il City sta seguendo con decisione Enzo Fernandez (pupillo di Maresca dai tempi del Chelsea); lo sbarco dell’argentino a Manchester libererebbe definitivamente Foden, dando il via libera ai rossoneri.

Sullo sfondo resta il caso Zaniolo-Udinese

Mentre si sogna Foden, il Milan monitora con estrema prudenza anche altre situazioni calde in Serie A. Tra queste c’è la rottura totale tra Nicolò Zaniolo (27 anni) e l’Udinese.

Il club friulano lo ha riscattato per 10 milioni di euro dal Galatasaray, ma il giocatore non ha gradito l’offerta di ingaggio proposta dalla società. Tramite un certificato medico, l’ex romanista sta disertando i primi giorni di allenamento e rischia seriamente di finire fuori rosa. Zaniolo si è proposto al Milan tramite il suo agente: i rossoneri non lo considerano una prima scelta, ma se la situazione con l’Udinese dovesse precipitare a cifre di saldo, il Diavolo potrebbe decidere di piazzare la zampata negli ultimi giorni di mercato.

Zaniolo-Milan, ballano le cifre del blitz Se per Foden si parla di un sogno da finanziare con l’addio di Leao, la pista che porta a Nicolò Zaniolo rappresenta la classica grande opportunità low cost degli ultimi giorni di mercato. Il braccio di ferro con l’Udinese è totale, e il procuratore dell’ex trequartista giallorosso è stato già avvistato nei pressi della sede rossonera. L’operazione potrebbe decollare sulla base di circa 15-20 milioni di euro per il cartellino, con un ingaggio da 2,5 milioni a stagione per il calciatore. Per abbassare la richiesta dei friulani, il Milan valuta l’inserimento di una contropartita tecnica gradita all’Udinese: il centrocampista classe 2003 Warren Bondo.