Calciomercato Milan: Eintracht propone scambio Hauge-Kamada

Calciomercato Milan: dalla Germania notizie che riferiscono di un interessamento dei rossoneri per Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco è pronto a trattare il suo centrocampista, ma in cambio chiede Jens Petter Hauge.

Mentre in Italia si festeggia ancora la qualificazione alla finale di Euro 2020 degli Azzurri di Roberto Mancini, il calciomercato entra nel vivo e continua a regalare notizie più o meno attendibili che parlano di molte squadre della nostra Serie A pronte a piazzare colpi importanti in vista del prossimo campionato che inizierà il 22 agosto.

Calciomercato Milan: possibile scambio Kamada-Hauge con l’Eintracht Francoforte.

Tra le società più attive, ovviamente, il Milan del duo di mercato Maldini-Massara che, dopo aver riscattato Tomori dal Chelsea e Tonali dal Brescia e aver perso a zero Donnarumma e Calhanoglu, starebbe guardando in Germania per fornire a Stefano Pioli un centrocampista centrale che prenda il posto del turco, accasatosi ai cugini dell’Inter nei giorni scorsi.

Il nome che i rossoneri avrebbero quindi annotato sul proprio taccuino sembrerebbe quello di Daichi Kamada dell’Eintacht Francoforte che, in scadenza di contratto nel 2023, sarebbe felice di sbarcare a Milano dove, tra le altre cose, avrebbe la possibilità di giocare quella Champions League neanche sfiorata quest’anno con la maglia delle Aquile.

Il calciatore giapponese è valutato 25 milioni di euro dal club tedesco che però ha già fatto sapere di essere disposto ad applicare uno sconto al suo cartellino qualora il Milan decidesse di inserire nell’affare Jens Petter Hauge. Il norvegese non ha infatti trovato molto spazio in rossonero nell’ultima parte di stagione, pertanto la destinazione tedesca potrebbe essere la scelta giusta per lui che sulle rive del Meno avrebbe sicuramente più chances di quelle avute quest’anno all’ombra della Madonnina.

