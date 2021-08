Calciomercato Milan, è fatta: preso Messias dal Crotone

Calciomercato Milan: Junior Messias è un nuovo giocatore dei rossoneri. Il brasiliano arriva dal Crotone con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Dopo aver conquistato due vittorie nelle prime due giornate di campionato, 0-1 alla Sampdoria e 4-1 al Cagliari, il Milan del presidente Scaroni nella giornata di ieri ha piazzato due importanti colpi in entrata che hanno di fatto completato la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: preso Junior Messias dal Crotone.

Gli acquisti conclusi nelle scorse ore dal Diavolo rispondono ai nomi di Tiemoué Bakayoko, che giunge in prestito biennale oneroso con diritto di riscatto dal Chelsea, e Junior Messias che arriva in rossonero dal Crotone con la stessa formula con diritto di riscatto fissato intorno ai 5-6 milioni di euro.

Il classe ’91, che all’ombra rossonera della Madonnina disputerà la sua seconda stagione in Serie A, andrà a riempire il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, passato a parametro zero all’Inter nelle scorse settimane. L’acquisto di Messias fa di fatto naufragare la trattativa che il Milan aveva avviato qualche giorno fa coi francesi del Brest per Romain Faivre.

Con gli ingaggi di Bakayoko e Messias, che si uniscono a quelli di Maignan, Giroud, Ballo Touré, Florenzi (prestito dalla Roma), Pellegri (prestito dal Monaco) e Brahim Diaz (rinnovo del prestito dal Real Madrid) e ai riscatti di Tonali e Tomori, si può considerare concluso il mercato in entrata del Milan di Stafano Pioli che, sperando di non perdere alcun giocatore durante la sosta per le Nazionali, punta a fare meglio dello scorso anno in campionato e a fare bene in Champions League a distanza di sette anni dall’ultima partecipazione.

Migliori Bookmakers AAMS