Calciomercato Milan: trattativa per Faivre del Brest

Calciomercato Milan: Romain Faivre è il nome nuovo per il centrocampo. Costa 15 milioni di euro. Sul classe ’97 anche i tedeschi del Borussia Mönchengladbach.

Messa in archivio la prima gara di campionato che ha visto il Milan trionfare per 1 a 0 sul campo della Sampdoria di Roberto D’Aversa, il duo di mercato rossonero composto da Maldini e Massara continua a muoversi sul mercato per rinforzare ancora di più la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: idea Faivre dal Brest.

Ingaggiato Pellegri, giunto dal Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, i rossoneri continuano a guardare in Ligue 1 per regalare al proprio allenatore un centrocampista forte e versatile che rafforzi ulteriormente un reparto che può contare già su Kessie, Brahim Diaz, Bennacer, Krunic, Saelemaekers e Tonali.

Il nome che sarebbe quindi stato preso in esame per il centrocampo meneghino è quello di Romain Faivre del Brest che non rappresenta un’alternativa a Yacine Adli del Bordeaux, ma solo un ulteriore elemento che potrebbe far comodo al Diavolo in vista anche della partecipazione alla prossima Champions League i cui sorteggi si terranno oggi alle 17:45.

Gli agenti del classe ’97 avrebbero incontrato ieri la dirigenza del Milan che vorrebbe chiudere la trattativa il prima possibile così da mettere subito a disposizione di Pioli un giocatore capace di giocare tanto al centro, quanto sulle corsie laterali.

Il cartellino di Faivre è valutato 15 milioni di euro dal Brest che però sta valutando anche l’offerta dei tedeschi del Borussia Mönchengladbach che paiono seriamente intenzionati a portare il calciatore in Bundesliga. Al momento non sappiamo come evolverà la faccenda, ma visti i pochi giorni che mancano alla fine del mercato, è probabile una chiusura già nelle prossime ore. Vedremo quindi cosa accadrà prossimamente. Seguiranno aggiornamenti.

Migliori Bookmakers AAMS