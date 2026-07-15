MILANO – Non si può comprare senza prima vendere, specialmente quando la ricostruzione estiva impone una svolta drastica. In casa Milan, dopo i colpi in entrata, è giunto il momento di sfoltire l’organico e far respirare le casse del club. La dirigenza di Via Aldo Rossi, d’intesa con il nuovo tecnico Rúben Amorim, ha tracciato una rotta chiarissima: l’obiettivo è generare un tesoretto da 150 milioni di euro sacrificando i pezzi pregiati non più centrali nel progetto tattico.

La prima grande cessione è già impostata sull’asse anglo-italiano, con Pervis Estupiñán pronto a fare le valigie per fare spazio alle manovre in entrata, ma l’ecuadoriano è solo la punta dell’iceberg di una lista di partenti illustri che comprende anche Rafa Leão.

Estupiñán-Aston Villa: si sblocca la prima cessione, ecco le cifre

Arrivato la scorsa estate dal Brighton con grandi aspettative, l’avventura milanese di Pervis Estupiñán è destinata a chiudersi dopo una sola stagione, caratterizzata da troppi alti e bassi (nonostante il gol decisivo nel derby). Il terzino sinistro non è considerato intoccabile da Amorim e il suo futuro parla nuovamente inglese.

La trattativa: L’ Aston Villa di Unai Emery si è mosso ufficialmente e ha avviato i primi contatti con il Milan per riportare il laterale in Premier League.

L’ di Unai Emery si è mosso ufficialmente e ha avviato i primi contatti con il Milan per riportare il laterale in Premier League. La richiesta rossonera: Il club rossonero ha fissato il prezzo del cartellino a 20 milioni di euro. I Villans puntano a limare leggermente la cifra, ma l’affare è ampiamente decollato e la sensazione è che si possa chiudere a stretto giro di posta.

Non solo il terzino: il “caso” Rafa Leão e l’addio a fine ciclo

Per arrivare alla strabiliante quota di 150 milioni di plusvalenze, il Milan dovrà inevitabilmente compiere sacrifici ben più dolorosi. Il nome più pesante sulla lista dei partenti è quello di Rafa Leão.

Il talento portoghese viene considerato “a fine ciclo” sia per questioni caratteriali e di discontinuità di rendimento, sia perché ritenuto poco funzionale allo scacchiere tattico di Amorim. Nonostante il Milan sia disposto a concedere uno sconto sostanzioso rispetto alla clausola rescissoria da 175 milioni, la Premier non si scalda particolarmente. Al momento, le mete più realistiche rimangono la Turchia (con il forte interesse del Galatasaray) e le milionarie sirene dell’Arabia Saudita (dove ritroverebbe l’ex compagno Theo Hernandez all’Al-Hilal).

Tagli eccellenti: anche Gimenez e Fofana sulla lista dei partenti

Il repulisti rossonero non si fermerà alle corsie esterne. Tra i candidati all’addio per finanziare i nuovi innesti figurano altri due nomi pesantissimi della rosa dello scorso anno:

Santiago Gimenez: L’attaccante messicano ha mercato ed è uno dei profili sacrificabili per monetizzare subito cifre importanti. Youssouf Fofana: Il centrocampista francese potrebbe lasciare Milanello di fronte a un’offerta congrua, consentendo alla dirigenza di dare l’assalto definitivo ad Ardon Jashari (per il quale è pronto un rilancio da oltre 35 milioni di euro).

Il messaggio inviato dal Milan al mercato è chiaro: nessuno è inamovibile di fronte alle esigenze di bilancio e alla necessità di consegnare ad Amorim una rosa perfettamente adatta alle sue idee di gioco.