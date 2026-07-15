MILANO – Le delusioni bruciano, ma nel calcio si superano solo con le grandi idee e i colpi di scena. In casa Inter, dopo il brusco stop per l’esterno offensivo Khalaili e le fatiche sul fronte delle uscite, la dirigenza nerazzurra ha deciso di premere l’acceleratore. Nelle ultime ore, direttamente dall’Inghilterra, sono rimbalzate due suggestioni di mercato pazzesche che stanno infiammando la tifoseria di San Siro: i fari sono puntati su Cristian “Cuti” Romero del Tottenham e sul clamoroso ritorno di Mateo Kovacic.

Non si tratta di semplici voci, ma di contatti reali e proposte concrete arrivate sul tavolo del Direttore Sportivo Piero Ausilio. Scopriamo qual è lo stato dell’arte di queste due clamorose operazioni.

Difesa d’acciaio: il Tottenham offre Cuti Romero all’Inter

La notizia ha del clamoroso ed è stata confermata dalle principali fonti di mercato. Nel corso dei fitti colloqui tra Inter e Tottenham per l’esterno Djed Spence, gli Spurs hanno messo sul piatto un nome da novanta: Cristian Romero.

Il difensore argentino, fresco protagonista con la Seleccion, potrebbe concretamente tornare in Serie A dopo le fortunate tappe con le maglie di Genoa e Atalanta.

La situazione: Il profilo del centrale classe 1998 piace moltissimo alla dirigenza interista e ad Inzaghi per leadership e aggressività.

Il profilo del centrale classe 1998 piace moltissimo alla dirigenza interista e ad Inzaghi per leadership e aggressività. Lo scoglio: L’operazione non è affatto semplice. Il cartellino dell’argentino e l’ingaggio in Premier League si assestano su cifre elevatissime. I club hanno iniziato a parlarne, ma servirà una formula creativa per far quadrare i conti.

Clamoroso a centrocampo: proposto il ritorno di Mateo Kovacic

Se la pista Romero accende la difesa, a centrocampo si fa strada un’operazione nostalgia che ha dell’incredibile. Al club nerazzurro è stato proposto il ritorno a Milano di Mateo Kovacic.

Il croato, reduce dall’avventura mondiale e di proprietà del Manchester City, vedrà scadere a breve il suo contratto con i Citizens ed è a caccia di una nuova avventura da protagonista.

Perché si può fare: Kovacic conosce benissimo l’ambiente di Appiano Gentile, avendo vestito la maglia nerazzurra tra il 2013 e il 2015. Rappresenterebbe un innesto di caratura internazionale, esperienza e qualità sopraffina.

Kovacic conosce benissimo l’ambiente di Appiano Gentile, avendo vestito la maglia nerazzurra tra il 2013 e il 2015. Rappresenterebbe un innesto di caratura internazionale, esperienza e qualità sopraffina. Le condizioni dell’Inter: Piero Ausilio valuta la fattibilità del colpo. Al momento, la priorità del centrocampo nerazzurro restava Curtis Jones del Liverpool, ma l’opportunità di tesserare Kovacic a condizioni estremamente favorevoli potrebbe cambiare le carte in tavola. Per fare spazio al croato, tuttavia, l’Inter dovrà prima sfoltire l’attuale reparto mediano.

Il mercato entra nel vivo: la strategia di Ausilio

La strategia dei campioni d’Italia è chiara: non fare passi falsi sul mercato ma farsi trovare pronti di fronte alle grandi opportunità. L’inserimento dei nomi di Romero e Kovacic dimostra che l’Inter ragiona da top club europeo, puntando a innesti di spessore internazionale. I tifosi sognano, le prossime ore saranno infuocate sull’asse Milano-Londra.