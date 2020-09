Calciomercato: Mbappé avrebbe comunicato al PSG di voler andare via nel 2021

Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain si separeranno alla fine della stagione 2020-2021. L’ex Monaco lo ha già comunicato al club. Real Madrid e Manchester City drizzano già le orecchie.

Quanto giunto dalla Francia qualche ore fa ha davvero del clamoroso: Kylian Mbappé, finalista di Champions con il suo PSG e campione del Mondo con la sua Nazionale nel 2018, ha deciso che lascerà il club parigino al termine della stagione 2020-2021. Secondo fonti vicine alla società capitolina, il talentuoso classe ’98 avrebbe già comunicato la sua decisione al presidente Nasser Al-Khelaïfi.

Pagato al Monaco la bellezza di 145 milioni di euro più 35 di bonus nel 2017, Mbappé sarebbe stufo di confrontarsi in un campionato, quello francese, non particolarmente competitivo come lo sono invece Liga e Premier League. Campionati che, il velocista di Bondy, rifiutò proprio tre anni fa quando preferì il Paris Saint Germain a tutti gli altri club che si erano fatti avanti per lui.

La notizia di voler lasciare la Francia alla fine della stagione 2020-2021 ha ovviamente attirato l’attenzione dei più ricchi club d’Europa, quali Real Madrid, Manchester City e Liverpool, che sarebbero disposti a tutto pur di avere Mbappé nelle proprie rose. Il costo del cartellino è ovviamente il nodo più difficile da sciogliere. Il PSG lo ha pagato tanto, ma vista la crisi economica legata alla pandemia di Coronavirus che influirà quasi sicuramente sulle trattative future, sarà difficile ipotizzare una spesa folle da parte delle tre società poc’anzi menzionate. Alla fine quindi, è molto probabile che a fare la differenza sarà la volontà dello stesso Mbappé che da oggi in poi avrà circa 8 mesi per rivalutare o meno la sua decisione.

