Calciomercato Lazio: è fatta per Fares e Muriqi

Grandi manovre di mercato in casa Lazio: Tare è al lavoro per costruire la rosa in vista della prossima stagione e sembra ormai aver messo le mani su Vedat Muriqi e Mohamed Fares. Un doppio colpo che va incontro alle esigenze della rosa di Simone Inzaghi e smuove un po’ il mercato biancoceleste che, dopo aver accolto Escalante a zero dall’Eibar, attende ancora di conoscere la decisione definitiva da parte di David Silva.

Muriqi è una prima punta con spicato fiuto del gol che, negli ultimi due anni passati in Turchia, ha messo a segno la bellezza di 32 reti. Di proprietà del Fenerbache, le due società hanno trattato fino a raggiungere un’intesa sulla base di diciotto milioni più due di bonus. Al ragazzo dovrebbe invece spettare un contratto quinquennale da due milioni netti a stagione. Un innesto reso necessario dalla probabile partenza di Felipe Caicedo, che sembra aver trovato un accordo con l’Al Gharafa, squadra del campionato qatariota. Alla Lazio dovrebbero essere corrisposti cinque milioni per la cessione.

Ben avviati anche i contatti con Fares, che la Lazio continua a monitorare sperando di poter replicare un acquisto in stile Manuel Lazzari. L’esterno algerino, nonostante l’operazione al crociato subita quest’anno, continua ad essere uno dei profili più interessanti del nostro campionato e potrebbe rivestire ottimamente il ruolo di vice Lulic. Mediatore dell’operazione è Mino Raiola, che ieri avrebbe incontrato Tare a Roma per definire meglio i termini dell’offerta. Alla Spal dovrebbero essere versati circa otto milioni, mentre anche per Fares sarebbe pronto un quinquennale da due milioni annui. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi. La Lazio non perde tempo e prova a giocare d’anticipo sul mercato.

