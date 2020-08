David Silva alla Juventus per volere di Pirlo? C’è la smentita

David Silva rimane una delle prede più “prelibate” per il mercato di Serie A ed internazionale. Lo spagnolo, a fine stagione, si svincolerà dal Manchester City, dopo dieci anni ricchi di vittorie e trofei, dando dunque inizio ad un nuovo capitolo della propria carriera.

Nonostante i 34 anni di età, la classe del giocatore non si discute, tant’è che diverse squadre importanti si sono messe sulle sue tracce. Prima fra tutte la Lazio che, secondo diverse fonti, sarebbe in trattativa da tanto tempo per provare a portare David Silva all’ombra del “Cupolone”. Decisiva la mediazione di Lotito che avrebbe messo sul piatto un’offerta da 2,5-3 milioni di euro la quale avrebbe ingolosito non poco, a detta del “Corriere dello Sport”, il “Mago” spagnolo.

David Silva, Pirlo e l’intrigo Juventus

È notizia delle scorse ore, rilanciata dall’agente FIFA Claudio Anellucci ai microfoni di Radio Radio Web, che tra David Silva e la Lazio si sarebbe inserita la Juventus su esplicita richiesta di Andrea Pirlo. Il “Maestro” vede nel “Mago” un giocatore simile per caratteristiche, essenziale per sviluppare la sua idea di gioco. L’idea, secondo la fonte, sarebbe stata avanzata in questi ultimi due giorni, per poi diventare ogetto di approfondimento nel vertice di mercato avvenuto oggi tra Paratici e lo stesso Pirlo.

La notizia di un interesse della Juventus per David Silva non ha però trovato conferme, anzi, è stata smentita categoricamente da più fonti, tra le quali citiamo, per autorevolezza, l’esperto di mercato Romeo Agresti. La Juventus sarebbe prima di tutto interessata a cedere, è di pochi giorni fa l’ufficialità di Matuidi all’Inter Miami, per poi valutare meglio le mosse in entrata.

