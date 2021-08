Calciomercato Juventus: Witsel se parte Mckennie?

Calciomercato Juventus: Axel Witsel del Borussia Dortmund è la nuova idea per il centrocampo in caso di partenza di Weston McKennie. Il belga ha il contratto in scadenza nel 2022.

In attesa di conoscere quali saranno gli avversari nella fase a gironi della prossima Champions League i cui sorteggi si terranno oggi alle 17:45, la Juventus del presidente Andrea Agnelli prova a piazzare un ultimo colpo in entrata prima della chiusura ufficiale delle trattative fissata alle ore 23:00 di martedì 31 agosto.

Calciomercato Juventus: idea Witsel dal Borussia Dortmund se parte McKennie.

Il nome, che nelle ultime ora sarebbe quindi stato accostato ai bianconeri, sembrerebbe essere quello di Axel Witsel del Borussia Dortmund che, in scadenza di contratto a giugno 2022, potrebbe sbarcare a Torino nei prossimi giorni per rinforzare ancora di più la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri che già 5 anni fa provò, senza fortuna, a portarlo in Piemonte.

Juventus e Borussia Dortmund, stando a quanto emerso in rete poche ore fa, avrebbero già trovato un accordo di massima per il trasferimento in Serie A del centrocampista belga che, dal canto suo, avrebbe già dato il via libera alla trattativa. Chiaramente affinché il trasferimento in bianconero del classe ’89 si concretizzi è necessario che qualcuno lasci la Continassa per fargli posto.

In tal senso chi sembrerebbe avere già le valigie in mano è Weston McKennie che, arrivato in Italia dallo Schalke 04 appena un anno fa, potrebbe già andare via per trasferirsi molto probabilmente in Premier League dove lo vorrebbero Aston Villa, West Ham, Everton e Tottenham.

Entrambe le trattative sono ancora in standby, ma visti i pochi giorni che mancano alla chiusura ufficiale del mercato, non è da escludere una forte accelerata già nelle prossime ore. Vedremo dunque cos’accadrà nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti.

