Sorteggio Gironi Champions League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 26-8-2021

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti della fase a gironi di Champions League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Juventus, Inter, Atalanta e Milan, che sarà visibile in diretta tv su Canale 5 HD, Eurosport HD e Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Mediaset Play, DAZN e Sky Go.

Alle ore 18.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti della fase a gironi di Champions League.

E’ arrivato il momento della verità per le squadre italiane, che conosceranno i propri avversari. Questa volta a difendere la bandiera tricolore saranno i campioni nazionali dell’Inter, affiancati dal ritorno del Milan nove anni dopo l’ultima partecipazioni, la sempre presente Juventus e la confermatissima, per il terzo anno consecutivo, Atalanta.

La fase a gironi inizierà il 14 e il 15 settembre e la finale è prevista il 28 maggio 2022 allo Stadium di San Pietroburgo, in Russia.

A partire favorita assoluta è la squadra campione in carica, il Chelsea, ma attenzione ai ritorni di Max Allegri e Carlo Ancelotti sulle panchine dei bianconeri e del Real Madrid, al faraonico PSG da fantacalcio, al Manchester City di Pep Guardiola a caccia di un trofeo quasi chimerico, al tentativo del Liverpool di Jurgen Klopp di cancellare una stagione negativa e al solito granitico Bayern Monaco.

Regolamento Sorteggio Gironi Champions League:

Gli accoppiamenti della fase a gironi di Champions League si stabiliscono attraverso urne, in cui sono presenti le squadre divise per teste di serie, mediante il coefficiente oppure tramite le squadre qualificate dagli spareggi dei preliminari e per titoli vinti nella scorsa stagione.

Ci sono quattro urne e ogni girone, in totale otto, sarà formato da una squadra per ogni urna. In prima fascia ci saranno i campioni in carica, i vincitori della UEFA Europa League e i campioni delle sei federazioni ai primi posti nel ranking. Ma non possono essere sorteggiate nello stesso girone squadre della stessa federazione nazionale.

Durante la giornata dedicata al sorteggio ci saranno anche le premiazioni per la squadra dell’anno, il miglior giocatore e il miglior allenatore, oltre a tutti gli altri premi UEFA.

Al termine della fase a gironi e delle sei giornate, le prime due classificate si qualificheranno agli ottavi di finale, partecipando poi al sorteggio di dicembre.

Mentre le otto terze classificate scenderanno in Europa League e disputeranno i sedicesimi di finale, i cui avversari saranno noti lo stesso giorno.

Le squadre nel Sorteggio Gironi Champions League:

Prima fascia: Chelsea, Manchester City, Inter, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Lille, Sporting CP, Villarreal

Seconda fascia: PSG, Juventus, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester United, Siviglia, Borussia Dortmund

Terza fascia: Ajax, Lipsia, Porto, Atalanta, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Salisburgo, Shakhtar

Quarta fascia: Milan, Wolfsburg, Dinamo Kiev, Malmoe, Club Brugge, Young Boys, Sheriff Tiraspol

Come vedere Sorteggio Gironi Champions League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Gironi Champions League 2021-2022

: Sorteggio Gironi Champions League 2021-2022 Data : Giovedì 26 Agosto 2021

: Giovedì 26 Agosto 2021 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : Canale 5, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky), Sky Sport Football (canale 203 su Sky), Eurosport (canale 210 su SKY e su DAZN)

: Canale 5, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky), Sky Sport Football (canale 203 su Sky), Eurosport (canale 210 su SKY e su DAZN) Streaming: Mediaset Play (app), Sportmediaset.it (sito), Sky Go (app), Eurosport.it (sito), DAZN (app e sito) e Uefa.com (sito)

Il sorteggio dei gironi di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200, Sky Sport Football HD Canale 203 e Eurosport 1 HD Canale 210 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 5 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio dei gironi di Champions League in diretta streaming live, così come gli abbonati DAZN potranno utilizzare il sito ufficiale oppure l’applicazione per dispositivi mobile.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it, semplicemente collegandosi alla home page.

Calendario e date Gironi Champions League:

Il calendario della stagione

Settembre

14/15 settembre: fase a gironi, prima giornata

28/29 settembre: fase a gironi, seconda giornata

Ottobre

19/20 ottobre: fase a gironi, terza giornata

Novembre

2/3 novembre: fase a gironi, quarta giornata

23/24 novembre: fase a gironi, quinta giornata

Dicembre

7/8 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

13 dicembre: sorteggio ottavi di finale

Febbraio

15/16/22/23 febbraio: ottavi di finale, andata

Marzo

8/9/15/16 marzo: ottavi di finale, ritorno

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

Aprile

5/6 aprile: quarti di finale, andata

12/13 aprile: quarti di finale, ritorno

26/27 aprile: semifinali, andata

Maggio

3/4 maggio: semifinali, ritorno

28 maggio: finale– Saint Petersburg Stadium

Migliori Bookmakers AAMS