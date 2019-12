Calciomercato Juventus: sfida a Napoli ed Inter per Paredes e Kulusevski, sfuma Alderweireld

La Juventus è interessata a Paredes e Kulusevski, ma dovrà battere la concorrenza del Napoli per il primo e dell’Inter per il secondo. Sfuma la pista Alderweireld per la difesa.

Mancano pochi giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato e la Juventus potrebbe andare a modificare il proprio centrocampo già in questa sessione. Nonostante le parole di Paratici, i bianconeri potrebbero piazzare qualche colpo interessante in questa sessione di mercato.

Il nome più caldo al momento è quello di Leandro Paredes, ex giocatore di Roma e Zenit ora al Paris Saint-Germain. I bianconeri starebbero lavorando con i parigini ad uno scambio con Emre Can, con il tedesco che è rimasto deluso da Sarri per il poco minutaggio concessogli fin qui. Anche Paredes non è molto felice a Parigi e la trattativa potrebbe essere molto rapida.

Il condizionale è d’obbligo in questo caso, visto che la Juventus non è l’unica squadra interessata a Paredes. Su di lui infatti, c’è anche l’interesse del Napoli alla ricerca di un centrocampista di livello per alzare il livello della rosa allenata da Gattuso. La Juventus, però, ha la carta Emre Can dalla sua parte ed il tedesco è un profilo che piace ai parigini, cosa che mette la Juve in una posizione di vantaggio.

Se Paredes rappresenta l’occasione immediata, Kulusevski rappresenta un’opportunità importante per il futuro. Il giocatore del Parma, in prestito dall’Atalanta, sta giocando una stagione di altissimo livello ed ha stuzzicato l’interesse dei bianconeri.

Anche per lui, però, la Juventus dovrà fare i conti con una squadra italiana, ovvero l’Inter che ha intenzione di muoversi già a Gennaio per prenotare il giocatore per Giugno. L’Atalanta valuta il giocatore attorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante ma non irresistibile.

Sfuma la pista Alderweireld

Per quanto riguarda il reparto difensivo, dove la Juventus è sempre ben attenta, quest’oggi è sfumato un obiettivo di mercato vale a dire Toby Alderweireld. Il difensore belga in forza al Tottenham era in scadenza di contratto ed il prossimo anno i bianconeri avrebbero potuto acquistarlo a parametro zero.

Cosa che non sarà più possibile visto che gli Spurs hanno annunciato il rinnovo del belga fino al 2023. Oltre alla Juventus, anche l’Inter era interessata ad Alderweireld per il prossimo anno, ma ora dovranno puntare altri obiettivi per la propria difesa.

