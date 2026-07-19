Richarlison nel mirino della Juventus: i bianconeri valutano l’occasione di mercato con il Tottenham.

TORINO – Non solo grandi obiettivi prioritari ed estenuanti trattative di lungo corso. Negli uffici della Continassa, gli uomini di mercato della Juventus tengono i radar accesi anche sulle grandi occasioni che la sessione estiva può improvvisamente regalare. L’ultimo nome, suggestivo e di spessore internazionale, porta direttamente in Premier League: la Juventus ha effettuato un sondaggio per Richarlison del Tottenham.

IL RETROSCENA: DE ZERBI E IL PREZZO DEL BRASILIANO

Il classe ’97 non è considerato un profilo intoccabile nel nuovo scacchiere tattico di Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs. Di fronte a questa situazione, e con un contratto in scadenza nel 2027, il brasiliano sta valutando il proprio futuro con il forte desiderio di rilanciarsi in un grande club europeo.

Nato come esterno offensivo ma ormai specializzatosi nel ruolo di prima punta, Richarlison rappresenta un’opportunità di mercato intrigante. La prima richiesta del Tottenham si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra accessibile, sulla quale però la Juventus deve fare i conti con i primi sondaggi esplorativi arrivati anche da club arabi e turchi. Per il momento si tratta di un’idea, una telefonata esplorativa per capire i margini di manovra.

LE ALTRE PISTE IN ATTACCO: KOLO MUANI RESTA IN CIMA

Nonostante il fascino della pista Richarlison, le priorità della dirigenza bianconera restano ben definite. Il nome in cima alla lista dei desideri per l’attacco rimane quello di Randal Kolo Muani. Il francese ha già espresso chiaramente la sua preferenza, confidando ad alcuni ex compagni (tra cui Thuram) la sua forte voglia di Juventus. Tra l’offerta bianconera e la richiesta (intorno ai 50 milioni) c’è ancora distanza, ma la Juve è pronta a un rilancio strategico limando la struttura dei bonus e inserendo una percentuale sulla futura rivendita.

Contestualmente, si viaggia verso la fumata bianca per Mateo Pellegrino del Parma: l’accordo per il classe 2001 sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni (che diventa obbligo a determinate condizioni) è ormai vicinissimo. Sarà lui, nei piani, l’alternativa di lusso nel reparto avanzato.

NON SOLO ATTACCO: LE MANOVRE TRA PORTA E DIFESA

Il mercato della Juventus si muove a 360 gradi e attende la fine della finale dei Mondiali per sbloccare il fronte portiere. C’è il forte pressing su Emiliano Martinez: il Dibu è pronto a far valere una promessa d’uscita strappata un anno fa al patron dell’Aston Villa in caso di chiamata di una big, anche se il club inglese fa muro. L’alternativa principale rimane Guglielmo Vicario. Per la difesa, invece, l’obiettivo caldissimo è Jhon Lucumí del Bologna, mentre restano aperti i dialoghi con l’Atletico Madrid per Sorloth e Nico Gonzalez, a fronte della sempre probabile uscita di Openda.