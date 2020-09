Calciomercato Juventus: Perin torna al Genoa

Operazione cessioni: la Juventus cerca di sfoltire la rosa liberandosi di tutti gli esuberi che le impediscono ad oggi di fare mercato e non troverebbero spazio nella prossima stagione. Uno di questi è sicuramente Mattia Perin, condannato, allo stato attuale, al ruolo di terzo portiere vista la presenza in rosa di Gianluigi Buffon nel ruolo di vice Szczesny. Trattandosi di un calciatore in odore di Nazionale, va da sè che tenerlo in panchina risulterebbe essere un vero e proprio lusso.

Ecco perché Perin sta per accettare un nuovo prestito al Genoa, squadra nella quale si è affermato vestendo anche i ranghi del capitano, e con la quale ha disputato l’ultima parte della passata stagione, tornando ad esprimersi su alti livelli dopo l’infortunio alla spalla. Il “Grifone” potrebbe optare per un nuovo prestito secco, così da regalare a Maran un’alternativa di rilievo tra i pali dopo che la scorsa stagione Ionut Radu ha deluso, e non poco, le aspettative.

Juventus: Perin in futuro ancora bianconero?

Quello di Mattia Perin potrebbe però essere solo un semplice “arrivederci”: come sottolinea Repubblica, l’estremo difensore laziale sembra infatti essere destinato a ricoprire il ruolo di “secondo”, con possibilità di giocarsi una maglia da titolare, a partire dalla prossima stagione. Nell’estate del 2021 Buffon avrà infatti 43 anni e mezzo e, uscito ormai fuori dal giro della Nazionale, sembra difficile possa estendere ulteriormente il proprio contratto con i bianconeri. A quel punto “Madama” si ritroverebbe in casa un portiere già affidabile come Perin, cui consegnare un ruolo da “dodicesimo”. Per sovvertire le gerarchie, e far in modo di prendersi il posto da titolare tra i pali, Mattia potrebbe cominciare impressionando Pirlo con un’ottima stagione al Genoa. Maran lo aspetta a braccia aperte e lui è pronto a mettersi in gioco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS