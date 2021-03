Calciomercato Juventus: idea Koundé per la difesa

Calciomercato Juventus: piace Jules Koundé del Siviglia. Il classe ’98 francese sarebbe stato consigliato nientemeno che da Cristiano Ronaldo.

Le 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 partite di campionato collocano la Juventus di Andrea Pirlo al 3° posto in classifica a -4 dal Milan e, in attesa di Inter-Atalanta di stasera, -7 dai nerazzurri milanesi. Con una partita ancora da recuperare (Juventus-Napoli in programma il prossimo 17 marzo), i bianconeri sono ancora in corsa per lo scudetto che, qualora arrivasse, sarebbe il 10° consecutivo.

Calciomercato Juventus: piace Koundé del Siviglia.

La sfida col Porto di domani sera, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dirà molto della stagione della Vecchia Signora che se da un lato pensa giustamente al delicato impegno europeo coi portoghesi, dall’altro guarda anche al calciomercato e inizia a sondare il terreno per alcuni elementi che, in vista della prossima stagione, potrebbero fare molto comodo dalle parti della Continassa.

Stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, pare che il nome finito sul taccuino del DS Paratici sia quello di Jules Koundé, difensore centrale (all’occorrenza terzino) attualmente in forza al Siviglia di Julen Lopetegui. Il classe ’98 sarebbe stato consigliato al presidente Agnelli nientemeno che da Cristiano Ronaldo il quale avrebbe visto in lui le giuste caratteristiche da inserire nel gruppo piemontese. Chiellini e Bonucci non sono più giovanissimi e a Demiral e De Ligt farebbe comodo avere un ricambio che di tanto in tanto faccia tirare loro il fiato.

Gli spagnoli, che hanno dato informazioni su Koundé anche a Manchester United e Paris Saint Germain, lo valutano non meno di 50 milioni di euro; cifra sicuramente importante, considerando il particolare momento storico che stiamo vivendo, che la Juventus sembra comunque disposta ad investire pur di avere nel suo organico un difensore giovane e affidabile come l’attuale numero 12 del Siviglia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS