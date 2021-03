Pronostico e quote Juventus-Porto, ottavi di finale Champions League 09-03-2021

Pronostico e quote Juventus-Porto: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianz Stadium, i biancoblu di Sérgio Conceição nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Dopo il 2-1 del do Dragao datato 17 febbraio, la Juventus di Andrea Pirlo, reduce da 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime quattro partite di Serie A, ospita, all’Allianz Stadium, il Porto di Sérgio Conceição nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come detto, si parte dal 2-1 dell’andata a favore dei portoghesi che sognano il passaggio ai quarti di finale grazie ai gol di Taremi e Marega.

Il gol di Chiesa, dal canto suo, rappresenta per i bianconeri una luce di speranza dalla quale partire per ribaltare il risultato e rientrare nel gruppo delle migliori 8 dopo l’amara esclusione dello scorso anno per mano del Lione. La Juventus è abituata a questo tipo di partite e infatti, se la cocente eliminazione dello scorso agosto è un brutto ricordo da non rispolverare, c’è un altro precedente, quello con l’Atletico Madrid della stagione 2018-2019, che spiega perfettamente come la Vecchia Signora sia sicuramente in grado di ribaltare una situazione di svantaggio.

Chiaramente, come diciamo sempre, l’ultima parola spetta sempre al campo e l’avversario non va mai sottovalutato, ma se da un lato c’è un Porto che in Portogallo non perde dal 3-2 col Paços de Ferreira del 30 ottobre 2020, dall’altro c’è un gruppo, quello juventino, che non può e non vuole uscire così presto da una competizione il cui trofeo manca dalle proprie bacheche da ormai 25 anni.

Pronostico Quote 1 1.45 Over 2.5 1.70 GG+Over 2.5 2.25

Pronostico e quote Juventus-Porto: 1 quotato 1.45 e Over 2.5 quotato 1.70 su Eurobet.

Juventus-Porto, almeno sulla carta, appare facile da pronosticare. I bianconeri, osservando i valori delle due rose, sono più forti dei portoghesi che se all’andata sono riusciti a segnare 2 gol proprio grazie a due disattenzioni della retroguardia piemontese, nella gara di ritorno, in programma dopodomani all’Allianz Staium, difficilmente dovrebbero trovare la via della rete. Gli episodi nel calcio fanno spesso la differenza, è chiaro, ma se Bonucci, tornato in campo nella sfida di ieri con la Lazio, e compagni sono la miglior difesa della Serie A un motivo ci sarà.

Pertanto, senza girarci ulteriormente intorno, consigliamo l’1 fisso quotato 1.45 agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi suggeriamo invece l’1+Over 2.5 fissato a 2.05. Alternativa valida potrebbe essere l’Over 2.5 dato a 1.70.

Pronostico e quote Juventus-Porto, ottavi di finale Champions League 09-03-2021: le classiche

1: 1.45

X: 4.55

2: 6.95

Over 2.5: 1.70

Under 2.5: 2.02

GG: 1.87

NG: 1.83

Probabili formazioni Juventus-Porto

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS