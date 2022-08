Calciomercato Juventus: La Juventus è pronta a mettere a segno quello che molto probabilmente sarà l’ultimo colpo di mercato bianconero. E’ quasi fatta per Paredes dal PSG.





A poche ore di distanza dall’ufficializzazione di Milik, la Juventus è pronta a completare definitivamente la rosa con un ultimo grande acquisto. Il profilo di un regista di centrocampo è quello che Max Allegri chiede da inizio stagione e sembra finalmente giunta all’epilogo la trattativa per Leandro Paredes. Il club parigino ha, infatti, mostrato flessibilità nel prendere in considerazione il lasciar partire il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, che però diventerebbe obbligo con l’inserimento di alcuni bonus facilmente raggiungibili.





Non sono ancora chiare le cifre dell’operazione, ma si dovrebbe giungere ad un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni di euro. Il giorno decisivo della trattativa potrebbe essere proprio dopo il match in programma sabato contro la Roma.



calciomercato Juventus: fatta per Paredes



La preferenza di Allegri verso la scelta del giocatore argentino è dettata dal fatto che Paredes conosce già molto bene il campionato italiano, visti i suoi trascorsi con Chievo, Empoli e Roma e sarebbe, dunque, un usato sicuro a cui affidare le chiavi del centrocampo bianconero. Inoltre, il calciatore a Torino ritroverebbe il suo ex compagno di squadra, Di Maria, e avrebbe la possibilità di esplodere definitivamente in bianconero con un ruolo da assoluto protagonista.