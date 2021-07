Calciomercato Inter: spunta anche Celik per il dopo Hakimi

Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano a Mehmet Çelik per sostituire Achraf Hakimi. Il turco è valutato 10 milioni di euro dal Lille, club proprietario del suo cartellino.

Simone Inzaghi continua a lavorare nel ritiro di Appiano Gentile per preparare la sua Inter alla stagione 2021-2022 che comincerà sabato 21 agosto alle 18:30 contro il Genoa di Davide Ballardini. Una stagione per la quale il neo tecnico nerazzurro avrà l’arduo compito di difendere, e magari confermare, lo scudetto conquistato da Antonio Conte appena due mesi fa.

L’obiettivo è certamente raggiungibile vista la forza della squadra che, rinforzata a centrocampo con l’arrivo di Hakan Calhanoglu ma indebolita sulle fasce a causa della partenza di Hakimi, punta a rafforzare proprio la corsia esterna di destra con un elemento in grado di fare bene tanto la fase difensiva quanto quella offensiva.

In tal senso, il nome che sarebbe finito nella lista della spesa dei nerazzurri è quello di Mehmet Çelik, terzino destro (all’occorrenza anche sinistro) di nazionalità turca attualmente in forza ai campioni di Francia del Lille. Il classe ’97 piace molto a Simone Inzaghi che avrebbe chiesto all’AD Beppe Marotta di fare un tentativo per valutare la fattibilità dell’affare.

I mastini valutano il proprio gioiello, sul quale ci sono anche Fiorentina ed Olympique Marsiglia, almeno 10 milioni di euro. Cifra, questa, sicuramente alla portata delle casse della società di Steven Zhang che, dopo aver ceduto Hakimi al Paris Saint Germain per la bellezza di 71 milioni di euro, ha sicuramente tutte le carte in regola per convincere il Lille a lasciar andare Celik. I contatti tra le due società sono avviati, pertanto, non ci resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

