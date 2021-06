Ufficiale, addio Inter: Hakimi è del PSG

Achraf Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. All’Inter 60 milioni di euro più di 10 di bonus. Il marocchino sosterrà domani le visite mediche.

Preso a zero dal Milan, Hakan Calhanoglu e in attesa di capire quale sarà il futuro di Christian Eriksen dopo i fatti di Danimarca-Finlandia, l’Inter di Steven Zhang è pronta a cedere, in via ufficiale, Achraf Hakimi al Paris Saint Germain. Il club dell’imprenditore Nasser Al-Khelaïfi sarebbe infatti ad un passo dal chiudere la trattativa per il marocchino coi nerazzurri a cui dovrebbero andare 60 milioni di euro più di 10 di bonus.

Calciomercato Inter: Hakimi al Paris Saint Germain.

Un’avventura in Italia, quella del talentuoso esterno africano, durata appena un anno, dopo essere giunto a Milano dal Real Madrid, via Borussia Dortmund. Hakimi lascia i meneghini per andare a rinforzare ancora di più la già validissima squadra di Mauricio Pochettino il quale, l’anno prossimo, dovrebbe poter contare, oltre che sul classe ’98, anche su Gianluigi Donnarumma e Sergio Ramos.

All’ombra della Torre Eiffel, Hakimi resterà fino al 2026 con uno stipendio da 8 milioni netti di euro all’anno più di 2 di bonus. Una cessione sicuramente dolorosa per l’Inter quella del 22 enne (compirà 23 anni il prossimo 4 novembre) nato a Madrid che porterà però un po’ di ossigeno nelle finanze del club che coi soldi incassati dal PSG, tenterà l’assalto ad uno tra Lazzari, Zappacosta e Dumfries.

Il terzino della Lazio sarebbe molto gradito a Simone Inzaghi che, giunto ad Appiano Gentile qualche settimana fa dopo 5 stagioni alla guida dei biancocelesti, sarebbe disposto a tutto pur di averlo a sua disposizione. All’apertura ufficiale delle trattative manca davvero poco, quindi non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

