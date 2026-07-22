Calciomercato Inter, Alessandro Bastoni resta al centro delle voci: Real Madrid, Barcellona e Al-Hilal osservano, ma l’agente Tullio Tinti spegne l’ipotesi addio.

Il futuro di Alessandro Bastoni torna al centro del mercato dell’Inter, ma al momento la linea resta chiara: il difensore non è in uscita. Le voci dall’estero continuano, soprattutto dalla Spagna e dall’Arabia Saudita, ma il club nerazzurro non ha ricevuto segnali concreti tali da aprire una vera trattativa. Bastoni resta un pilastro tecnico della squadra e l’Inter non ha intenzione di metterlo sul mercato.

La novità più importante arriva dalle parole dell’agente Tullio Tinti, che ha ridimensionato le indiscrezioni su un possibile addio. Il procuratore ha spiegato che Bastoni è “innamorato dell’Inter”, ha ancora due anni di contratto e non sta pensando di trasferirsi in un altro club. Una presa di posizione netta, arrivata mentre su di lui vengono accostati nomi pesanti come Real Madrid, Barcellona e Al-Hilal.

Bastoni-Inter, l’agente chiude la porta: “Rispetta il contratto”

Il punto centrale è la volontà del giocatore. Tinti aveva già chiarito a giugno che Bastoni sarebbe rimasto all’Inter, definendo il club nerazzurro la sua “casa” e sottolineando come il difensore sia felice a Milano. L’agente aveva anche aggiunto che l’interesse delle big è normale per un giocatore di questo livello, ma che non esisteva alcun problema tra Bastoni e l’Inter.

Queste parole pesano perché arrivano in un momento in cui il mercato internazionale cerca difensori mancini di alto livello. Bastoni è uno dei profili più rari in Europa: centrale di sinistra, forte nell’impostazione, abituato a giocare in una difesa a tre e capace di alzarsi anche in costruzione. Per questo è normale che finisca nella lista delle grandi.

Ma interesse non significa trattativa. E oggi, almeno da Milano, non risulta un tavolo realmente aperto.

Real Madrid e Barcellona osservano, ma senza offerte ufficiali

Il Real Madrid resta una delle società più attente. In Spagna il nome di Bastoni circola da settimane, anche perché i Blancos cercano un difensore di livello internazionale per rafforzare il reparto. Secondo Sports Mole, il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real avrebbe riacceso l’attenzione sul centrale nerazzurro, considerato un profilo ideale per qualità tecnica e personalità.

Anche il Barcellona è stato accostato a Bastoni, ma il club catalano deve fare i conti con una situazione economica non semplice. Già in primavera si era parlato di una valutazione minima da circa 60 milioni di euro, cifra complicata per il Barça senza inserimenti tecnici o formule creative.

Per ora da Madrid non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale né proposta concreta all’Inter. La linea nerazzurra è quindi semplice: Bastoni resta, poi davanti a un’eventuale offerta enorme se ne potrebbe discutere insieme al giocatore.

Al-Hilal, la tentazione saudita e il ruolo di Inzaghi

Sul fondo resta anche la pista Al-Hilal. Il club saudita, oggi allenato da Simone Inzaghi, conosce benissimo Bastoni e potrebbe provare un affondo importante. Sports Mole segnala proprio l’interesse della Saudi Pro League per il difensore dell’Inter, in un mercato in cui l’Arabia continua a cercare grandi nomi europei.

La presenza di Inzaghi può essere un fattore emotivo e tecnico, perché Bastoni con lui ha vissuto anni importanti, ma l’Inter non sembra intenzionata a lasciarsi condizionare da semplici sondaggi. Per aprire davvero il dossier servirebbe una proposta fuori scala, non solo al club ma anche al giocatore.

Al momento, però, Bastoni non ha dato segnali di voler lasciare Milano per l’Arabia. E questo riduce molto i margini dell’operazione.

Perché l’Inter non vuole perdere Bastoni

Bastoni è uno dei giocatori più difficili da sostituire nella rosa nerazzurra. Non è soltanto un centrale difensivo: è un regista laterale, un difensore che permette all’Inter di costruire dal basso, uscire dalla pressione e trovare linee di passaggio pulite verso centrocampo e attacco.

Per Cristian Chivu, perdere Bastoni significherebbe cambiare struttura alla difesa. Il tecnico può lavorare su nuovi equilibri, ma un centrale mancino con quelle caratteristiche non si trova facilmente. Ecco perché l’Inter non ha fretta, non ha necessità di venderlo e non vuole trasformarlo in un caso di mercato.

Il discorso cambierebbe soltanto davanti a una cifra altissima. Non i 50-60 milioni di partenza circolati negli ultimi mesi, ma una valutazione superiore, capace di finanziare più operazioni in entrata.

La posizione dell’Inter: resta, ma nessuno è blindato davanti a offerte folli

La posizione nerazzurra è pragmatica. Bastoni non è sul mercato, ma il calcio di oggi impone una regola: davanti a offerte irrinunciabili si ascolta sempre. Questo non significa voler vendere, ma tenere aperta una valutazione economica nel caso in cui Real Madrid, Barcellona o Al-Hilal decidessero di passare dalle voci ai fatti.

A oggi, però, non ci sono segnali concreti. L’Inter lo considera un titolare, l’agente ha chiuso all’addio e il giocatore resta concentrato sulla stagione nerazzurra. La Gazzetta aveva già sottolineato che Bastoni non verrà messo alla porta e che l’Inter valuterebbe un’uscita solo se si creassero davvero i presupposti.

Cosa può succedere nelle prossime settimane

Il mercato resta lungo e il nome di Bastoni continuerà a circolare. Il Real Madrid può tornare a muoversi se non chiuderà altri difensori, il Barcellona resta vigile ma frenato dai costi, mentre l’Al-Hilal può diventare pericoloso solo con una proposta economica fuori scala.

Per ora, però, lo scenario più probabile resta la permanenza all’Inter.

Bastoni ha un contratto, un ruolo centrale e un rapporto ancora forte con l’ambiente nerazzurro. L’agente ha mandato un messaggio chiaro: il difensore non sta pensando di cambiare squadra. Il mercato estero osserva, ma l’Inter non trema.

Il vero nodo: solo un’offerta shock può cambiare tutto

La storia, quindi, è meno aperta di quanto sembri. Bastoni non è un esubero, non ha chiesto la cessione e non è stato messo sul mercato dall’Inter. È un top player seguito da club ricchi, e questo basta per alimentare le voci.

La differenza la farà l’eventuale offerta. Se resteranno soltanto interessamenti, Bastoni continuerà a essere il leader mancino della difesa di Chivu. Se invece arriverà una proposta enorme, soprattutto dall’estero, allora l’Inter e il giocatore potranno sedersi e valutare.

Oggi, però, la fotografia è chiara: Bastoni resta all’Inter, almeno fino a prova contraria. E chi lo vuole dovrà presentarsi con molti soldi e con un progetto capace di far vacillare una certezza che, per ora, a Milano nessuno vuole mettere in discussione.