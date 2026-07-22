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Juve: Svolta imminente in Attacco: Le Cifre della Trattativa a Kolo Muani e Zirkzee!

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
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Juve: Svolta imminente in Attacco: Le Cifre della Trattativa a Kolo Muani e Zirkzee!
Juventus - Stadiosport.it

La Juventus accelera a sorpresa sul calciomercato per completare il reparto offensivo. Il Football Director Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino due profili di livello internazionale per regalare alla squadra il nuovo centravanti: Randal Kolo Muani e Joshua Zirkzee. Due piste calde che potrebbero sbloccarsi nelle prossime ore.

Kolo Muani: L’Opportunità dal Paris Saint-Germain

L’attaccante francese rappresenta la pista più concreta per immediatezza e caratteristiche fisiche:

  • La Formula dell’Affare: La Juve lavora a un prestito con diritto di riscatto, chiedendo la partecipazione del PSG al pagamento di parte dell’ingaggio elevato.
  • Volontà del Giocatore: Kolo Muani spinge per ritrovare la titolarità fissa e un ruolo centrale nel progetto tecnico.
  • Caratteristiche Tattiche: Garantisce velocità negli spazi brevi, struttura fisica e la capacità di attaccare con efficacia la profondità.

Zirkzee: Il Ritorno di Fiamma dalla Premier League

Il talento olandese ex Bologna resta un pallino della dirigenza bianconera per completare la manovra offensiva:

  • Lo Stato della Trattativa: In uscita dal Manchester United, si studia una formula basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League.
  • La Chiave Tattica: Zirkzee è il profilo perfetto per legare il gioco, agire da regista offensivo e liberare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.
  • Fattore Sinergia: La sua profonda conoscenza della Serie A ridurrebbe a zero i tempi di inserimento nello spogliatoio.

Strategia e Tempistiche: Decisive le Prossime 48 Ore

Per sbloccare l’arrivo del nuovo attaccante, la Juventus deve prima definire alcune operazioni in uscita per alleggerire il monte ingaggi:

  • Tesoretto dalle Cessioni: L’addio dei profili fuori dal progetto garantirà la copertura finanziaria per lo stipendio del nuovo acquisto.
  • Tempistiche: L’obiettivo della società è chiudere la trattativa entro inizio agosto per permettere al bomber di aggregarsi al gruppo durante il ritiro estivo.
  • Verdetto Imminente: Kolo Muani assicura potenza e gol rapidi, Zirkzee offre tecnica e fluidità di manovra. Le prossime ore decreteranno chi indosserà la maglia bianconera.
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