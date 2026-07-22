Juve: Svolta imminente in Attacco: Le Cifre della Trattativa a Kolo Muani e Zirkzee!

La Juventus accelera a sorpresa sul calciomercato per completare il reparto offensivo. Il Football Director Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino due profili di livello internazionale per regalare alla squadra il nuovo centravanti: Randal Kolo Muani e Joshua Zirkzee. Due piste calde che potrebbero sbloccarsi nelle prossime ore.
Kolo Muani: L’Opportunità dal Paris Saint-Germain
L’attaccante francese rappresenta la pista più concreta per immediatezza e caratteristiche fisiche:
- La Formula dell’Affare: La Juve lavora a un prestito con diritto di riscatto, chiedendo la partecipazione del PSG al pagamento di parte dell’ingaggio elevato.
- Volontà del Giocatore: Kolo Muani spinge per ritrovare la titolarità fissa e un ruolo centrale nel progetto tecnico.
- Caratteristiche Tattiche: Garantisce velocità negli spazi brevi, struttura fisica e la capacità di attaccare con efficacia la profondità.
Zirkzee: Il Ritorno di Fiamma dalla Premier League
Il talento olandese ex Bologna resta un pallino della dirigenza bianconera per completare la manovra offensiva:
- Lo Stato della Trattativa: In uscita dal Manchester United, si studia una formula basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League.
- La Chiave Tattica: Zirkzee è il profilo perfetto per legare il gioco, agire da regista offensivo e liberare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.
- Fattore Sinergia: La sua profonda conoscenza della Serie A ridurrebbe a zero i tempi di inserimento nello spogliatoio.
Strategia e Tempistiche: Decisive le Prossime 48 Ore
Per sbloccare l’arrivo del nuovo attaccante, la Juventus deve prima definire alcune operazioni in uscita per alleggerire il monte ingaggi:
- Tesoretto dalle Cessioni: L’addio dei profili fuori dal progetto garantirà la copertura finanziaria per lo stipendio del nuovo acquisto.
- Tempistiche: L’obiettivo della società è chiudere la trattativa entro inizio agosto per permettere al bomber di aggregarsi al gruppo durante il ritiro estivo.
- Verdetto Imminente: Kolo Muani assicura potenza e gol rapidi, Zirkzee offre tecnica e fluidità di manovra. Le prossime ore decreteranno chi indosserà la maglia bianconera.