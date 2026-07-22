Milan rinnova il contratto a Modrić fino al 2027! Cifre e Retroscena

Il matrimonio tra Luka Modrić e il Milan continua. Il fuoriclasse croato ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027, estendendo l’accordo per un’ulteriore stagione. Una scelta forte che permetterà al Pallone d’Oro di guidare la mediana rossonera fino all’età di 41 anni, confermandosi il punto di riferimento assoluto del nuovo ciclo tecnico.
Cifre e Retroscena: L’Eccezione di RedBird per il Croato
L’operazione chiusa dalla dirigenza rossonera poggia su basi finanziarie ben precise:
- Ingaggio Confermato: Modrić percepirà uno stipendio da 4 milioni di euro netti, mantenendo i parametri dell’accordo precedente.
- Strappo alla Regola: La proprietà guidata da Gerry Cardinale ha fatto un’eccezione rispetto alla consueta politica di ingaggi incentrata solo su profili giovani. Il peso nello spogliatoio e le prestazioni di altissimo livello hanno convinto RedBird a blindare il giocatore.
Perché Ruben Amorim Ha Preteso la Permanenza di Modrić
Fin dal suo insediamento sulla panchina rossonera, il nuovo allenatore Ruben Amorim ha identificato nel regista il perno fondamentale della squadra:
- Chiave Tattica: Nel sistema di gioco di Amorim, la gestione dei tempi di manovra e la qualità nel primo controllo di Modrić sono ritenute insostituibili.
- Gestione delle Energie: Il tecnico ha studiato un piano per centellinare il minutaggio del croato nelle gare meno dispendiose, garantendone la massima brillantezza nei big match di Serie A e Champions League.
- Guida per la Linea Verde: Modrić svolgerà un fondamentale ruolo di chioccia e tutor per la crescita dei giovani centrocampisti in rosa, a partire da Samuele Ricci e Ardon Jashari.
I Numeri di Una Seconda Giovinezza in Rossonero
I dubbi sull’età anagrafica sono stati spazzati via dai dati del campo. Nella stagione 2025/26, il rendimento del croato è stato impeccabile:
- 34 presenze complessive in Serie A.
- Oltre 2.800 minuti giocati, a testimonianza di una condizione atletica strabiliante.
- 2 gol e 3 assist decisivi, uniti a una media passaggi riusciti superiore al 91%.
Il Programma Estivo: Niente Milanello, Volo Diretto in Australia
Dopo aver usufruito di un periodo di ferie supplementare a seguito degli impegni con la Nazionale croata, il centrocampista sta svolgendo un piano di allenamento personalizzato.
Modrić non passerà dal centro sportivo di Milanello: raggiungerà direttamente i compagni a Perth, in Australia, aggregandosi alla tournée estiva del Milan per iniziare la preparazione pre-campionato.