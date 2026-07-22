Amichevoli Serie A oggi 22 luglio: programma completo con orari e dirette tv. In campo Bologna, Sassuolo, Lecce, Torino, Napoli, Fiorentina e Atalanta.

La Serie A entra nel vivo della preparazione estiva con una giornata ricca di amichevoli. Oggi scendono in campo diverse squadre del massimo campionato, tra test internazionali, sfide contro club di categorie inferiori e prime prove tattiche per gli allenatori. Riflettori puntati soprattutto su Napoli, Bologna, Fiorentina e Atalanta, ma sarà una giornata importante anche per Sassuolo, Lecce, Torino e Frosinone.

Il programma parte nel pomeriggio e si chiude in serata con Atalanta-Mantova. Secondo il calendario riepilogato da Sky Sport, oggi sono previste anche Napoli-Arezzo alle 18, Bologna-Heidenheim alle 16, Fiorentina-Gubbio alle 19 e diversi altri test utili per mettere minuti nelle gambe dopo i primi giorni di ritiro.

Amichevoli Serie A oggi: il programma completo

Ecco tutte le partite in calendario:

16:00 Bologna-Heidenheim — diretta su DAZN

— diretta su 16:30 Frosinone A-Frosinone B

17:00 Sassuolo-Padova

17:30 Lecce-Politehnica Timisoara

17:30 Torino-Alcione

18:00 Napoli-Arezzo — diretta su DAZN , Sky Sport 251 e NOW

— diretta su , e 19:00 Fiorentina-Gubbio — diretta su DAZN

— diretta su 20:00 Atalanta-Mantova

Si tratta di test estivi, ma non di partite senza peso. In questa fase gli allenatori cercano soprattutto risposte su condizione fisica, nuovi meccanismi, giovani da valutare e primi segnali dai possibili titolari.

Bologna-Heidenheim, test internazionale per misurare ritmo e condizione

Il Bologna apre il programma delle squadre di Serie A alle 16 contro l’Heidenheim, nel centro sportivo di Valles, sede del ritiro rossoblù. Il club aveva già comunicato il calendario delle amichevoli in Alto Adige, con la sfida contro la formazione tedesca fissata proprio per oggi.

Per il Bologna è un test utile per alzare il livello dopo i primi giorni di lavoro. L’Heidenheim rappresenta un avversario fisico, organizzato e abituato a ritmi intensi: una prova interessante per capire a che punto è la squadra nella costruzione della nuova stagione.

La partita sarà trasmessa su DAZN, come indicato anche dalle informazioni di programmazione raccolte nelle ultime ore.

Napoli-Arezzo, primo vero appuntamento per gli azzurri

Alle 18 spazio a Napoli-Arezzo, una delle amichevoli più attese della giornata. La squadra azzurra scende in campo a Dimaro, nel primo test stagionale contro l’Arezzo di Christian Bucchi. Sky Sport segnala la gara allo Stadio Comunale di Dimaro, con diretta in pay-per-view su Sky Primafila.

Per il Napoli sarà una partita importante soprattutto per iniziare a verificare la condizione dei giocatori più attesi, la distribuzione dei minuti e le prime idee tattiche. In questa fase il risultato conta meno delle indicazioni: movimenti offensivi, tenuta atletica, gestione del possesso e inserimento dei nuovi elementi.

La gara sarà visibile anche su DAZN, Sky Sport 251 e NOW, secondo la programmazione indicata per il test degli azzurri.

Fiorentina-Gubbio, al Viola Park si cerca subito identità

Alle 19 toccherà alla Fiorentina, impegnata contro il Gubbio al Viola Park. Sky Sport indica la sfida allo Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park, appuntamento utile per vedere all’opera i viola dopo le prime sedute di preparazione.

Per la Fiorentina sarà una prova soprattutto tattica. Queste gare servono a dare ritmo, testare le catene laterali, verificare la posizione dei centrocampisti e osservare i giovani che cercano spazio. Il Gubbio rappresenta un avversario adatto per iniziare a mettere minuti veri nelle gambe senza alzare troppo il livello di rischio.

La partita sarà trasmessa su DAZN.

Atalanta-Mantova, test a porte chiuse per la Dea

La giornata si chiude alle 20 con Atalanta-Mantova, in programma al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Secondo Sky Sport, l’amichevole sarà disputata a porte chiuse.

Per l’Atalanta è un passaggio importante della preparazione. La Dea deve mettere benzina nelle gambe e iniziare a ritrovare automatismi, intensità e aggressività. Contro il Mantova non conterà solo il risultato: saranno importanti il pressing, la condizione dei giocatori chiave e il rendimento di chi cerca spazio nelle rotazioni.

Sassuolo, Lecce e Torino: test utili per mettere minuti nelle gambe

Non ci sono solo le big. Alle 17 il Sassuolo affronta il Padova a Ronzone, in Trentino, altro appuntamento utile per misurare condizione e principi di gioco dopo l’avvio del ritiro. Sky Sport inserisce la gara nel programma delle amichevoli odierne.

Alle 17:30 il Lecce sfida il Politehnica Timisoara in Austria, al Kräuterdorfstadion di Söchau. Per i salentini sarà un test interessante per valutare ritmo, nuovi equilibri e alternative in attacco e sulle fasce.

Sempre alle 17:30 il Torino gioca contro l’Alcione al campo sportivo Pineta di Pinzolo. Anche in questo caso l’obiettivo principale sarà dare minuti alla rosa, provare soluzioni diverse e monitorare la condizione dei giocatori più utilizzati nei primi giorni di preparazione.

Frosinone A-Frosinone B, prova in famiglia per Alvini

Alle 16:30 è in programma anche Frosinone A-Frosinone B, amichevole in famiglia al campo d’altura Enrico Leoncini di Rieti. Per Massimiliano Alvini sarà una sgambata interna, utile per valutare il gruppo senza la pressione di un test esterno.

Queste partite servono spesso più agli allenatori che ai tifosi: permettono di distribuire il carico, vedere da vicino i giovani e iniziare a costruire gerarchie provvisorie.

Cosa seguire nelle amichevoli di oggi

Le amichevoli estive non danno verdetti definitivi, ma possono offrire segnali importanti. Oggi bisognerà osservare soprattutto:

condizione atletica dopo i primi giorni di ritiro

dopo i primi giorni di ritiro nuovi acquisti e giocatori in cerca di spazio

e giocatori in cerca di spazio scelte tattiche degli allenatori

degli allenatori giovani aggregati alle prime squadre

alle prime squadre ruolo dei titolari nella prima fase della preparazione

Il calendario di oggi è ricco e permette di avere un primo quadro sul lavoro di molte squadre di Serie A. Il Napoli cerca indicazioni nel debutto contro l’Arezzo, il Bologna si misura con un’avversaria tedesca, la Fiorentina torna davanti al proprio pubblico del Viola Park e l’Atalanta lavora a porte chiuse contro il Mantova.

Sono ancora partite di luglio, ma la nuova stagione è già cominciata.