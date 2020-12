Calciomercato Inter: offerta ufficiale del West Ham per Eriksen! Possibili scambi con PSG, Arsenal, Real Madrid e Manchester United

Quanto detto su Eriksen da Beppe Marotta nel prepartita di Verona-Inter è stato chiaro. Il danese non è funzionale ai piani di Antonio Conte e quindi è sul mercato. Una notizia che non ha sorpreso più di tanto i tifosi dell’Inter, visto lo scarso minutaggio dell’ex Tottenham, ma che quantomeno è stata ufficializzata.

Calciomercato Inter: Eriksen piace in Inghilterra, Spagna e Francia.

Un amore mai sbocciato, quello tra Eriksen e il suo allenatore, che porterà via da Milano il classe ’92 già a gennaio. Sull’attuale numero 24 nerazzurro hanno infatti già messo gli occhi vari club della Premier League (West Ham, Arsenal e Manchester United), Paris Saint Germain e Real Madrid. Gli hammers sono gli unici finora ad aver avanzato un’offerta ufficiale al club di Stevan Zhang che però non sembra interessato alla formula del prestito oneroso chiesto dagli irons.

Anche Arsenal e Manchester United stravedono per il 28 enne di Middelfart per il quale sono disposti a mettere sul piatto rispettivamente Granit Xhaka e Donny Van De Beek. Quanto al PSG invece, i francesi avrebbero trattato volentieri Paredes, ma l’arrivo in panchina di Pochettino ha scombussolato i piani poiché il tecnico argentino ha già fatto sapere di puntare fortemente sull’ex centrocampista di Empoli e Roma.

Resta quindi infine il Real Madrid di Zinedine Zidane che accoglierebbe a braccia aperte Eriksen cedendo in cambio all’Inter quell’Isco che dalle parti di Valdebebas sta diventando sempre di più un peso. Come andrà finire alla fine? Ancora pochi giorni e lo sapremo.

