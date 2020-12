Video Gol Highlights Hellas Verona-Inter 1-2: sintesi 23-12-2020

Colpaccio dell’Inter, che batte l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nell’anticipo del mercoledì della quattordicesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno e ultima partita dell’anno solare 2020.

Prosegue l’ottimo momento dei nerazzurri, che vincono la settima partita consecutiva portandosi in testa alla classifica, seppur solo momentaneamente.

Dopo il pareggio di pochi giorni fa, i liguri perdono la seconda partita nelle ultime tre, allontanandosi dalla zona europea.

E’ una partita molto noiosa ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno un possesso palla molto lento e senza grande qualità, mentre i padroni di casa si difendono compatti dietro la linea della palla, chiudono tutti gli spazi e provano a ripartire in contropiede.

I veri protagonisti della partita sono Silvestri e Handanovic. Infatti, dopo una gran parata del secondo su Dimarco, è il primo a negare il gol del vantaggio a Lautaro Martinez. Di fatto, però, sono gli unici due tiri in porta della prima frazione di gioco.

Anche il secondo tempo è noioso e con poche emozioni, visto che i ritmi sono da allenamento e le due squadre non vogliono sbilanciarsi.

Così, all’improvviso, al 53′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con una volè di destro di Lautaro Martinez sul cross di Hakimi.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, visto che non riescono ad alzare il baricentro e rischiano di subire il raddoppio, sempre su conclusione di Lautaro Martinez, sul quale però è bravissimo Silvestri.

Eppure, al 63′ minuto Handanovic decide di fare una papera clamorosa sul cross innocuo di Faraoni, con la palla che non viene rinviata subito da Skriniar, ma intercettata da Ilic, che trova il gol del pareggio.

Ma il gol subito fa arrabbiare gli ospiti, che finalmente si svegliano, accelerano nel giro della palla e approfittano della fase difensiva un po’ troppo passiva degli avversari.

Così, al 70′ minuto gli ospiti segnano nuovamente il gol del vantaggio con il colpo di testa di Skrinair su calcio d’angolo di Brozovic.

I padroni di casa non riescono a reagire, vanno in completa balia degli ospiti, che gestiscono con grande personalità il risultato e il possesso palla, non lesinando a rendersi pericolosi con Lukaku, ma rischiando su un contropiede di Dimarco.

Verona-Inter 1-2

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Dawidowicz 6,5 (31′ Lovato 5,5 (14′ st Guenter 6)), Magnani 7, Ceccherini 6; Faraoni 6,5, Tameze 6, Veloso 5,5, Dimarco 5,5; Zaccagni 6,5 (8′ st Lazovic 5), Colley 5,5 (8′ st Ruegg 5); Salcedo 6,5 (1′ st Ilic 6).

Allenatore: Juric 6

Inter (3-4-3): Handanovic 5,5; Skriniar 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Hakimi 7, Barella 6,5, Brozovic 6, Young 5,5; Martinez 6,5 (42′ st Gagliardini sv), Lukaku 6,5, Perisic 5 (25′ st Vidal 6).

Allenatore: Conte 6,5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 7′ st Martinez (I), 18′ st Ilic (V), 24′ st Skriniar (I)

Ammoniti: Dawidowicz (V), Brozovic (I), Zaccagni (V), Dimarco (V), Magnani (V), Bastoni (I)

Espulsi:

