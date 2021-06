Calciomercato Inter: obiettivo Onana se Radu va alla Real Sociedad

Calciomercato Inter: i nerazzurri mettono gli occhi su Onana. Il portiere camerunense, attualmente in forza all’Ajax, potrebbe sbarcare a Milano qualora Radu decidesse di accasarsi alla Real Sociedad.

Preso a parametro zero Calhanoglu e rinnovati i contratti di Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, l’Inter di Steven Zhang, in attesa di ufficializzare la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, continua a lavorare sul mercato per mettere a disposizione di Simone Inzaghi una rosa competitiva che possa confermarsi sul tetto più alto d’Italia e magari fare bene in Champions League.

Calciomercato Inter: Onana come vice Handanovic se parte Radu.

Il reparto che, ora come ora, i nerazzurri puntano anzitutto a rinforzare è quello difensivo per il quale si starebbe cercando un secondo portiere esperto ed affidabile che faccia da vice a Samir Handanovic questa stagione, prima di prenderne definitivamente il posto a partire dal 30 giugno 2022, data di scadenza del contratto che lega l’estremo difensore sloveno ai meneghini.

Tra i papabili al ruolo di secondo, figurano quindi Marco Silvestri dell’Hellas Verona e André Onana dell’Ajax. Per il primo si tratta più di una suggestione estiva che di un vero e proprio obiettivo di mercato, per il secondo, invece, il discorso sembrerebbe essere più reale.

Nonostante la squalifica per doping che lo terrà lontano dai campi fino al prossimo 3 novembre, l’estremo difensore camerunense piace infatti molto a Steven Zhang che, come detto, è pronto ad accoglierlo all’ombra nerazzurra della Madonnina per consegnargli, a partire dalla stagione 2022-2023, le chiavi della porta interista.

Al momento non si conoscono ancora le cifre dell’affare, né se lo stesso andrà realmente in porto, ma, stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, pare che l’affare Onana possa sbloccarsi nel caso in cui Ionut Radu decidesse di accettare l’offerta pervenuta per lui dalla Real Sociedad. Il mercato apre ufficialmente dopodomani, pertanto non ci resta che aspettare per saperne di più.

