Ufficiale: Ranocchia e D’Ambrosio rinnovano con l’Inter fino al 2022

Buone notizie in casa Inter: rinnovati i contratti di Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio. I due difensori resteranno in nerazzurro fino al 30 giugno 2022.

Era nell’aria da tempo ormai e poche ore fa è arrivata anche l’ufficialità: Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio hanno rinnovato i rispettivi contratti con l’Inter fino al 30 giugno 2022. I due difensori saranno a disposizione di Simone Inzaghi già a partire dal prossimo 10 luglio, data in cui dovrebbe iniziare il ritiro precampionato dei nerazzurri.

Una notizia, quella dei rinnovi di Ranocchia e D’Ambrosio, che non ha certamente generato particolare clamore, ma che fa comprendere come la società di Steven Zhang sia già al lavoro per mettere a disposizione del suo nuovo allenatore una rosa che possa contare sull’esperienza di chi è ad Appiano Gentile ormai da anni e la voglia di fare bene di chi arriverà nelle prossime settimane.

Preso infatti a parametro zero Calhanoglu, in uscita dal Milan, i meneghini attendono ora la chiusura della trattativa col Paris Saint Germain per Achraf Hakimi che dovrebbe lasciare Milano per una cifra pari a 60 milioni di euro più 10 di bonus. Un bel gruzzolo che la società di Via della Liberazione investirà ovviamente nell’imminente sessione di mercato che comincerà ufficialmente dopodomani.

Questi, ad ogni modo, i comunicati con i quali l’Inter ha annunciato i rinnovi di Ranocchia e D’Ambrosio:

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Andrea Ranocchia: il difensore classe 1988, all’Inter dal 2011, sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2022″.



“FC Internazionale Milano comunica il prolungamento di contratto di Danilo D’Ambrosio: il difensore classe 1988, in nerazzurro dal 2014, vestirà la maglia dell’Inter fino al 30 giugno 2022“.

