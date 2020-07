Calciomercato Inter: obiettivo Belotti per Conte

Calciomercato Inter: i nerazzurri guardano al futuro e mettono nel mirino Andrea Belotti del Torino. Il centravanti granata è al primo posto nella lista dei desideri di Antonio Conte.

Il gol rifilato al Genoa giovedì sera è stato il suo 16° in questa travagliata stagione 2019-2020, nonché il settimo consecutivo dopo la ripartenza. Sono questi i numeri straordinari di Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino che, a suon di reti, sta trascinando i granata verso la salvezza.

Una salvezza, intesa come obiettivo, che non rientrava certo nei piani di Urbano Cairo che, dopo aver disputato i preliminari di Europa League l’estate scorsa, mai avrebbe immaginato di lottare per un obiettivo così “basso”. I piani del club, infatti, erano ben altri, eppure, dopo una serie infinita di risultati negativi, che hanno portato anche all’esonero di Mazzarri, ecco che i torinesi si sono ritrovati nelle zone basse della classifica.

La vittoria contro il Genoa di giovedì ha ridato un po’ di serenità e tranquillità alla squadra, che ora naviga a +8 sulla zona retrocessione, ma nulla è ancora deciso. Ad ogni modo, se i granata raggiungeranno la salvezza, dovranno dire grazie anche e soprattutto al proprio capitano, Andrea Belotti che da vero trascinatore sta tirando fuori dai guai i suoi.

Calciomercato Inter: piace Andrea Belotti del Torino.

L’ex Palermo è, come detto, a quota 16 gol in campionato e ha raggiunto l’importante striscia di 7 partite consecutive in gol (-1 dal record di Franco Ossola datato 1948). Risultati indubbiamente eccellenti che hanno fatto sì che il classe ’93 entrasse nelle grazie di Antonio Conte.

Il tecnico dell’Inter, infatti, stravede per il numero 9 granata ed è pronto a tutto pur di averlo a Milano l’anno prossimo. Belotti, stando a quanto riferiscono le solite voci di corridoio, sarebbe al primo posto nella lista dei desideri del tecnico leccese che lo preferirebbe addirittura a gente del calibro di Dzeko e Griezmann.

L’attaccante del Toro ha 26 anni (27 il prossimo 20 dicembre) e percepisce uno stipendio nettamente inferiore a quelli del francese e del bosniaco. In parole povere possiamo quindi dire che all’Inter converrebbe e non poco ingaggiare uno come il Gallo. Staremo a vedere cosa accadrà all’apertura ufficiale delle trattative.

