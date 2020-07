Video Gol Highlights Torino-Genoa 3-0: sintesi 16-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Torino-Genoa 3-0, 33° Giornata Serie A: la sblocca Bremer, raddoppia Lukic, tris Belotti

Il Torino vince lo scontro diretto per la salvezza battendo il Genoa allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nel posticipo della 33° giornata di Serie A, 14° turno del girone di ritorno.

I granata tornano alla vittoria dopo il ko dello scorso turno, mentre i liguri si fermano dopo la vittoria di pochi giorni fa.

La sintesi di Torino-Genoa 3-0, 33° Giornata Serie A

Non è una partita indimenticabile nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre non prediligono il possesso palla, ma preferiscono a ripartire in contropiede, mettendo però grande aggressività nel pressing.

Dopo i tentativi di Pinamonti e Zapata, clamorosamente poco cinici sotto porta, e la risposta di Bremer, proprio quest’ultimo sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio al 32′ minuto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, bravi nel gestire il momento, ma poco cattivi davanti a Perin, che si supera su Belotti e Zaza.

Gli ospiti provano a reagire nel secondo tempo, ma alzano troppo il baricentro e lasciano praterie ai padroni di casa, che riescono a ripartire in contropiede con grande pericolosità.

Dopo un miracolo di Sirigu su Schone, al 77′ minuto è Lukic a raddoppiare con un bel destro da fuori area.

Nel finale c’è tempo anche per il tris dei padroni di casa, firmato da Belotti al 90′ minuto con un bel sinistro nel sette.

Video Gol Highlights di Torino-Genoa 3-0, 33° Giornata Serie A

Il tabellino di Torino-Genoa 3-0, 33° Giornata Serie A

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco (Dal 60′ Izzo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi (Dal 66′ Aina); Verdi (Dal 66′ Lukic); Zaza, Belotti (Dal 94′ Singo). Allenatore: Longo

Genoa (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi (Dal 75′ Ghiglione), Behrami, Schone (Dal 75′ Lerager), Barreca (Dal 59′ Criscito); Iago Falque (Dal 67′ Destro); Sanabria (Dal 59′ Pandev); Pinamonti. Allenatore: Nicola

Arbitro: Rocchi di Firenze

Gol: 32′ Bremer (T), 76′ Lukic (T), 90′ Belotti (T)

Assist: Verdi, Belotti

Ammoniti: Masiello, Goldaniga, Lyanco, Zaza

