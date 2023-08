Calciomercato Inter, Correa in partenza: Sanchez pronto a tornare

L’ultimo tassello in attacco per l’Inter potrebbe essere il ritorno di Sanchez, ma prima deve partire Correa

Il mercato dell’Inter non è finito. In attesa di Pavard dal Bayern Monaco, mister Simone Inzaghi vorrebbe la quarta punta. Se dovesse partire Correa molto probabilmente ci sarebbe un gradito ritorno: Alexis Sanchez.

Ad una settimana dalla fine del calciomercato, l’Inter vorrebbe regalare a Simone Inzaghi una squadra super competitiva, in grado di vincere la seconda stella e di ripetere la splendida e sorprendente cavalcata in Champions League. La strategia sarebbe avere valide alternative per ogni ruolo, anche per sfruttare al meglio il regolamento delle 5 sostituzioni.

Se l’amministratore delegato Beppe Marotta ha messo sul mercato Correa, mister Inzaghi ha fatto capire che non c’è più spazio. Nella partita vinta al debutto contro il Monza, per l’ex pupillo ai tempi della Lazio neanche un minuto in campo. Per il Tucu un segnale preciso e chiaro.

Le proposte per Correa non mancano, sia in Italia che all’estero. Da un timido interessamento da parte del Torino sono arrivate all’Inter anche richieste da parte di Lipsia, Lille e Bournemouth. L’ultima riportata dalla Gazzetta dello Sport porterebbe il Tucu al Siviglia, con contatti in corso tra i due club.

Mercato Inter, Sanchez scalpita ma non dipende da lui

Attualmente Sanchez è svincolato. Terminata la stagione al Marsiglia in cui ha segnato 18 reti su 44 presenze, aspetta la chiamata da parte della sua ex squadra. Il Nino Maravilla vuole solo l’Inter e ha deciso di rifiutare ogni offerta in attesa che le condizioni per il suo ritorno a Milano possano maturare.

Una condizione fondamentale per il mercato dell‘Inter è rappresentata dalla partenza di Correa. Se il Tucu dovesse prendere in considerazione le numerose offerte, Sanchez si può dire che ha già le valigie pronte. Dopo un solo anno ritornerebbe a vestire i colori nerazzurri.

Va ricordato che l’anno scorso Sanchez fu liquidato dall‘Inter con tanto di buona uscita. In terra francese il 35enne cileno ha dimostrato di essere ancora competitivo e potrebbe rappresentare un operazione vantaggiosa sia in termini economici che tattici, dal momento in cui conosce perfettamente il gioco di Simone Inzaghi.