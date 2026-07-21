Calciomercato Inter, Cristian Romero gradisce il progetto nerazzurro: il Tottenham chiede circa 50 milioni, Atletico Madrid e Barcellona restano alla finestra.

L’Inter guarda ancora in casa Tottenham. Dopo il dossier Djed Spence, nei dialoghi con gli Spurs è tornato forte anche il nome di Cristian Romero, difensore argentino classe 1998 e profilo di altissimo livello per rinforzare la retroguardia di Cristian Chivu. La pista è complicata, costosa, ma non più soltanto una suggestione: il giocatore avrebbe aperto al progetto nerazzurro e questo dettaglio cambia il peso della trattativa.

Secondo quanto riportato da Sportitalia e ripreso da diverse fonti italiane, Romero avrebbe espresso gradimento per l’Inter, attratto dalla possibilità di diventare un punto di riferimento della nuova difesa nerazzurra. Il Tottenham, però, parte da una valutazione molto alta: circa 50 milioni di euro, cifra che al momento rende l’operazione difficile, ma non impossibile se si aprissero margini sulla formula.

Romero gradisce l’Inter: perché il segnale è importante

Il primo elemento nuovo riguarda la volontà del giocatore. Romero vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A, campionato che conosce bene dopo le esperienze con Genoa e Atalanta, e considererebbe l’Inter una destinazione forte sia dal punto di vista tecnico sia da quello competitivo.

Per i nerazzurri non è un dettaglio secondario. In operazioni di questo livello, il gradimento del calciatore può aiutare a tenere viva una trattativa anche quando il prezzo del cartellino è alto. L’Inter sa di non poter competere con tutte le potenze europee sul piano economico, ma può offrire a Romero un ruolo centrale, una squadra da vertice e la possibilità di guidare una difesa costruita per restare competitiva in Italia e in Europa.

Football Italia ha confermato che Romero è stato proposto o comunque discusso nei contatti tra Inter e Tottenham, nati anche attorno alla trattativa per Spence. Il club nerazzurro apprezza il difensore, ma i costi restano molto elevati.

Tottenham, richiesta alta: servono circa 50 milioni

Il vero ostacolo è il Tottenham. Gli Spurs non considerano Romero un giocatore qualunque: è un difensore internazionale, campione del mondo con l’Argentina, abituato alla Premier League e ancora nel pieno della carriera. Per questo la richiesta parte da circa 50 milioni di euro.

Una cifra che l’Inter considera pesante, soprattutto dentro la nuova linea di Oaktree, più attenta a età, sostenibilità, ingaggio e valore futuro dell’investimento. Il profilo piace, ma l’operazione dovrebbe essere costruita con grande attenzione: parte fissa più bassa, bonus, pagamenti dilazionati o eventuali incastri con altre uscite.

Il Tottenham, dal canto suo, sta vivendo una fase di ricostruzione profonda sotto Roberto De Zerbi. Secondo il Times, diversi giocatori della rosa possono lasciare Londra in estate, e tra i nomi con mercato ci sono anche Spence e Romero. Questo non significa che gli Spurs siano disposti a svendere, ma conferma che il difensore argentino non è blindato a ogni costo.

Chivu lo vede come leader della nuova difesa

Dal punto di vista tecnico, l’interesse dell’Inter è facile da spiegare. Romero è un difensore aggressivo, forte nell’anticipo, abituato a difendere in avanti e con personalità da leader. Caratteristiche che si sposano bene con l’idea di calcio di Chivu, intenzionato a costruire una squadra intensa, coraggiosa e capace di tenere la linea difensiva alta.

Romero può giocare in una difesa a tre o a quattro, sa uscire forte sull’uomo, accorciare in avanti e guidare il reparto nei momenti di pressione. In una rosa che ha già esperienza e solidità, il suo arrivo rappresenterebbe un salto ulteriore di livello.

L’Inter non cerca soltanto un centrale numerico. Cerca un difensore capace di diventare riferimento immediato, soprattutto se dovessero aprirsi uscite o se la società decidesse di ringiovanire parte del reparto arretrato.

Atletico Madrid e Barcellona restano sullo sfondo

La concorrenza non manca. Atletico Madrid segue Romero da tempo e il legame argentino con Diego Simeone rende la pista sempre credibile. In questo momento, però, secondo le ricostruzioni italiane, l’Atletico non sarebbe la prima scelta del giocatore rispetto al progetto nerazzurro.

Attenzione anche al Barcellona. Dall’Inghilterra arrivano segnali diversi: TalkSport sostiene che Romero guardi con interesse alla Liga e che il Barça sia una delle destinazioni più calde, con l’Atletico Madrid subito dietro nelle valutazioni di mercato.

È proprio questo il punto: l’Inter ha il gradimento, ma deve muoversi con rapidità e soprattutto con una proposta credibile. Se Barcellona o Atletico dovessero accelerare, il margine nerazzurro potrebbe ridursi.

L’incastro con Spence può aiutare l’Inter

La pista Romero nasce dentro un dialogo più ampio tra Inter e Tottenham. I nerazzurri stanno seguendo da vicino Djed Spence, esterno inglese valutato dagli Spurs tra i profili cedibili. Durante questi contatti sarebbe emerso anche il nome di Romero, trasformando il tavolo con il Tottenham in un possibile doppio dossier.

Questo può diventare un vantaggio, ma anche un problema. Un vantaggio perché i rapporti tra club sono già attivi e le parti possono ragionare su formule, tempistiche e priorità. Un problema perché il Tottenham sa che l’Inter è interessata a più giocatori e non ha motivo di abbassare subito le richieste.

Per Marotta e Ausilio sarà fondamentale capire quale sia la vera priorità: chiudere Spence per la fascia, provare l’affondo su Romero per la difesa, oppure tenere aperti entrambi i fronti aspettando che gli Spurs ammorbidiscano la posizione.

Perché l’affare resta difficile

Romero piace, ma oggi resta una trattativa complessa. I motivi sono chiari:

costo del cartellino vicino ai 50 milioni

concorrenza di club spagnoli

ingaggio importante

necessità dell’Inter di rispettare i paletti di Oaktree

Tottenham non obbligato a vendere a prezzo ridotto

L’Inter può permettersi un investimento importante solo se lo considera strategico. Romero lo sarebbe, ma la società deve valutare l’impatto complessivo dell’operazione sul mercato. Se il budget dovesse essere concentrato anche su un esterno, un centrocampista o un attaccante, l’affare Romero rischierebbe di diventare troppo pesante.

Il possibile piano dell’Inter

La strada più realistica non è un’offerta secca da 50 milioni. L’Inter potrebbe provare a lavorare su una formula più sostenibile, abbassando la parte fissa e inserendo bonus legati a presenze, risultati e qualificazioni europee. In alternativa, il club nerazzurro potrebbe attendere che sia il giocatore a forzare maggiormente la mano con il Tottenham.

Il gradimento di Romero è la chiave. Se il difensore argentino dovesse confermare con forza la volontà di trasferirsi a Milano, gli Spurs potrebbero essere più disponibili a trattare. Se invece dovesse aprire alla Liga, l’Inter rischierebbe di perdere terreno.

Romero-Inter, la situazione aggiornata

Ad oggi, l’affare non è chiuso e non è ancora entrato nella fase dell’offerta definitiva. Ma la pista è viva. Romero gradisce l’Inter, il Tottenham conosce l’interesse nerazzurro e il nome del difensore argentino è ormai stabilmente dentro le valutazioni del mercato interista.

La richiesta da 50 milioni resta il grande ostacolo, ma il profilo è di quelli che possono cambiare una difesa. Chivu avrebbe un leader pronto, aggressivo, internazionale e già formato nel calcio italiano. L’Inter, però, deve decidere se trasformare la suggestione in assalto vero.

Il mercato nerazzurro passa da qui: capire se Romero è un sogno troppo caro o il colpo giusto per blindare la difesa del futuro.