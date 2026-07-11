Calciomercato Inter, colpo di scena: il CONI blocca tutto Khalaili rischia di saltare!

Inter Live! Khalaili bloccato dal Coni: il colpo da 25 milioni ora rischia

L’Inter aveva già preparato il terreno per accogliere Anan Khalaili, ma l’affare che sembrava ormai indirizzato verso la firma è entrato all’improvviso in una fase delicatissima. L’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise, individuato come nuovo rinforzo per la corsia destra nerazzurra, non può ancora essere tesserato: il Coni ha richiesto ulteriori accertamenti medici prima di concedere l’idoneità sportiva.

La trattativa resta in piedi, ma il passaggio è tutt’altro che formale. Khalaili era arrivato a Milano dopo l’intesa raggiunta tra i club e dopo l’accordo personale con l’Inter. Le visite mediche, però, non hanno portato subito al via libera definitivo. L’Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha chiesto nuovi controlli, previsti per lunedì 13 luglio, e fino a quel momento il club nerazzurro dovrà restare in attesa.

Non si tratta di una bocciatura, ma di uno stop tecnico e medico che cambia i tempi dell’operazione. L’Inter non può depositare il contratto senza l’idoneità e il trasferimento resta sospeso. La differenza è sottile ma decisiva: l’accordo di mercato c’è, il giocatore vuole i nerazzurri, l’Union Saint-Gilloise è pronta a chiudere, ma il passaggio italiano dell’idoneità sportiva è obbligatorio e non aggirabile.

Inter-Khalaili, cosa è successo davvero al Coni

La giornata che doveva avvicinare Khalaili all’annuncio ufficiale si è trasformata in un’attesa piena di tensione. Dopo i test svolti a Milano, il Coni ha ritenuto necessario un supplemento di visite prima di concedere il certificato di idoneità sportiva agonistica. In Italia, per i calciatori professionisti, questo passaggio è particolarmente rigido e segue criteri più severi rispetto ad altri Paesi.

È proprio questo il punto centrale della vicenda. L’Inter non ha bloccato l’operazione per scelta tecnica o economica, né l’Union Saint-Gilloise ha cambiato le condizioni dell’accordo. La palla è nelle mani del Coni, che in questi casi agisce come ente terzo e deve esprimere un giudizio definitivo prima del tesseramento.

Il nuovo giro di controlli è fissato per l’inizio della settimana. Solo dopo gli esami supplementari si capirà se Khalaili potrà ottenere il via libera e firmare il contratto con l’Inter. Fino ad allora, ogni scenario resta aperto: dalla chiusura regolare dell’affare fino al possibile stop definitivo, nel caso in cui non arrivasse l’idoneità.

Le cifre dell’operazione: 25 milioni più bonus

Prima dello stop medico, l’Inter aveva praticamente definito l’arrivo di Khalaili a titolo definitivo. L’accordo con l’Union Saint-Gilloise era stato impostato su una base da circa 25 milioni di euro più bonus, con una cifra complessiva vicina ai 30 milioni richiesti inizialmente dal club belga.

Un investimento importante, che conferma quanto il profilo sia considerato centrale nella strategia nerazzurra. Non è un affare low cost, né una semplice alternativa da rotazione. Khalaili era stato individuato come uno dei nomi principali per sistemare la fascia destra, reparto in cui l’Inter voleva intervenire con decisione dopo l’uscita di Denzel Dumfries e il mancato arrivo di altri obiettivi seguiti nelle scorse settimane.

Anche il contratto era già stato impostato: accordo fino al 2031, ingaggio a salire e volontà chiara del giocatore di trasferirsi a Milano. L’esterno israeliano aveva scelto l’Inter convinto dal progetto tecnico, dalla possibilità di giocare in Serie A e dal ruolo che il club gli avrebbe garantito nella nuova squadra.

Chi è Khalaili: velocità, dribbling e fascia destra

Anan Khalaili è nato ad Haifa nel 2004 e ha iniziato il suo percorso in Israele, passando dal Beitar Haifa al Maccabi Haifa. Il salto europeo è arrivato con l’Union Saint-Gilloise, club che lo ha portato in Belgio e lo ha trasformato in uno dei profili più interessanti del suo campionato.

Nella sua esperienza belga ha accumulato presenze, minuti e responsabilità crescenti. I numeri raccontano un giocatore ancora in evoluzione, ma già pronto per un calcio più competitivo: 95 presenze complessive, 7 gol e 10 assist con l’Union. In carriera è nato come esterno offensivo, ma negli ultimi mesi è stato utilizzato anche in posizione più bassa, dettaglio che ha attirato l’attenzione dell’Inter.

La sua qualità principale è la capacità di attaccare l’uomo. Khalaili è veloce, rapido nei primi metri, bravo a puntare il diretto avversario e a creare superiorità numerica sulla fascia. Ha una buona tecnica di base, ama ricevere largo e può interpretare il ruolo sia da quinto sia da esterno più alto, a seconda del sistema di gioco.

Proprio questa duttilità lo rendeva un profilo molto interessante per i nerazzurri. L’Inter cercava un giocatore capace di dare spinta, profondità e uno contro uno su una corsia che nelle ultime stagioni è stata decisiva per il rendimento della squadra.

Perché l’Inter lo ha scelto come erede di Dumfries

Il nome di Khalaili è salito nelle gerarchie nerazzurre perché risponde a un’esigenza precisa: trovare un esterno di fascia destra giovane, sostenibile dal punto di vista dell’ingaggio e con margini di crescita. Rispetto a profili più esperti e costosi, l’israeliano garantisce un investimento sul futuro e una gestione salariale più leggera.

L’operazione, infatti, non si legge soltanto attraverso il prezzo del cartellino. L’ingaggio previsto per Khalaili sarebbe sensibilmente più basso rispetto a quello di Dumfries, con una base iniziale intorno agli 1,8 milioni netti a stagione e una crescita progressiva fino a circa 2,2 milioni. In un mercato in cui l’Inter deve controllare costi e sostenibilità, questo elemento pesa molto.

Dal punto di vista tecnico, Khalaili non è una copia di Dumfries. L’olandese garantiva potenza fisica, inserimenti sul secondo palo e presenza in area. L’israeliano porta più accelerazione, più dribbling e più capacità di giocare palla al piede. Sarebbe quindi un cambio anche di interpretazione, non solo di nome.

Il nodo idoneità: perché l’affare può ancora saltare

La vera domanda ora è una sola: cosa succede se il Coni non concede l’idoneità? In quel caso, l’Inter non potrebbe procedere con il tesseramento e l’affare rischierebbe di saltare nonostante gli accordi già raggiunti. È lo scenario peggiore, ma non può essere escluso fino alla conclusione dei nuovi accertamenti.

Va chiarito un aspetto: non ci sono elementi pubblici per parlare di un problema specifico. La richiesta di ulteriori esami non equivale automaticamente a una diagnosi negativa. Significa soltanto che i medici vogliono completare il quadro prima di dare l’ok definitivo. Nel calcio italiano, soprattutto quando si parla di idoneità sportiva, la prudenza è massima.

Per l’Inter, però, il calendario pesa. La società aveva bisogno di definire rapidamente il nuovo esterno destro, inserirlo nel gruppo e consegnarlo allo staff tecnico prima possibile. Un rinvio di pochi giorni può essere gestibile. Un blocco più lungo, invece, costringerebbe la dirigenza a riaprire valutazioni e possibili alternative.

Cosa può fare ora l’Inter

La posizione dell’Inter è obbligata: attendere. Il club non può accelerare né forzare la procedura. I prossimi esami saranno decisivi per capire se l’affare potrà essere chiuso, annunciato e trasformato in un nuovo acquisto ufficiale.

Intanto, la dirigenza dovrà tenere calde eventuali piste alternative, perché il mercato non aspetta. Khalaili resta il primo nome, quello su cui era stato costruito l’accordo e quello che aveva convinto maggiormente per rapporto tra costo, età, ruolo e prospettiva. Ma un club come l’Inter non può permettersi di restare scoperto su un reparto così importante.

La sensazione è che tutto dipenda dal verdetto medico. Se arriverà l’idoneità, il trasferimento potrà ripartire rapidamente e concludersi senza ulteriori ostacoli. Se invece il Coni dovesse fermare il tesseramento, l’Inter dovrà cambiare piano in tempi stretti.

Khalaili-Inter, il colpo resta vivo ma è appeso al verdetto

L’affare Khalaili è diventato uno dei casi più delicati di questa fase di calciomercato. Da una parte c’è un’operazione costruita nei dettagli, con accordo tra società, intesa con il giocatore e investimento importante. Dall’altra c’è un passaggio medico che in Italia ha piena autonomia e può decidere il destino del trasferimento.

Per l’Inter sarebbe un colpo strategico: giovane, veloce, internazionale, con un contratto lungo e un ingaggio sostenibile. Ma prima delle firme serve il via libera più importante, quello dell’idoneità sportiva.

Il mercato nerazzurro resta quindi sospeso. Khalaili è a un passo dall’Inter, ma quel passo ora dipende dal Coni.