Calciomercato Inter: clamorosa ipotesi scambio Lukaku-Gabriel Jesus col Manchester City?

La vittoria contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi ha riportato un po’ di sereno in casa Inter dopo la pesante sconfitta di mercoledì sera contro il Real Madrid che ha praticamente estromesso i nerazzurri dalla Champions League. A Lukaku e compagni servirà infatti un vero e proprio miracolo per accedere agli ottavi di finale. Un miracolo che proprio il belga proverà ad alimentare con i suoi gol e le sue prestazioni, fin qui, uniche note positive in un inizio di stagione tutt’altro che felice.

E se da un lato c’è un Lukaku, sempre più uomo simbolo della squadra di Antonio Conte, dall’altro ce n’è un altro che tanto piace al Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo dei Citizens stravede per l’attaccante ex Manchester United che già l’anno scorso era stato vicino al club del presidente Al-Mubarak. Il classe ’93 scelse l’Inter alla fine, ma non è detto che non possa far ritorno in Inghilterra.

Stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore pare che il City sia seriamente intenzionato ad intraprendere una trattativa che porti Lukaku sulla sponda biancoceleste di Manchester già in estate. Guardiola che, come detto, è un grande fan del possente centravanti di Anversa, per averlo è pronto ad offrire ai meneghini nientemeno che Gabriel Jesus che, sebbene non sia una punta di peso, farebbe sicuramente comodo alla squadra del presidente Steven Zhang il quale, dal canto suo, non sembra interessato all’offerta della società inglese.

“Lukaku è incedibile“, ha ribadito più volte il club del Biscione che, fanno sapere fonti vicine ad Appiano Gentile, potrebbe scendere a compromessi solo davanti ad un’offerta di 100 o più milioni. Antonio Conte, per il momento, può stare tranquillo: il suo pupillo non verrà svenduto.

