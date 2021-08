Calciomercato Fiorentina: Atletico Madrid offre 60 milioni per Vlahovic

Calciomercato Fiorentina: Dusan Vlahovic finisce nel mirino dell’Atletico Madrid. Pronti 60 milioni di euro per convincere la Viola a lasciarlo andare.

Dopo aver prelevato per 35 milioni di euro dall’Udinese, Rodrigo De Paul ecco che l’Atletico Madrid è pronto nuovamente a fare spesa in Serie A. Secondo notizie delle ultime ore, i colchoneros starebbero infatti sondando il terreno per Dusan Vlahovic della Fiorentina per il quale avrebbero già messo sul piatto 60 milioni di euro più un’eventuale contropartita tecnica che risponde al nome di Nehuen Perez, difensore centrale classe 2000 di rientro dal prestito al Granada.

Calciomercato Fiorentina: l’Atletico Madrid offre 60 milioni di euro per Vlahovic.

Vlahovic è stato sempre considerato incedibile dal presidente Commisso che, difronte ad un’offerta così vantaggiosa, starebbe tuttavia vacillando vista la chiara possibilità di realizzare una così grande plusvalenza per un giocatore pagato appena 2 milioni di euro 3 anni fa.

Vlahovic e il suo agente Darko Ristic dovrebbero incontrare nei prossimi giorni la dirigenza della Fiorentina che se da un lato spera di trattenere il suo attaccante più forte, dall’altro, come detto, è ingolosita dalla possibilità di mettersi in tasca 60 milioni di euro una cui parte dovrà essere necessariamente reinvestita sul mercato per cercare un suo valido sostituto.

Sostituto che, qualora la trattativa tra Viola e Atletico Madrid andasse in porto, dovrebbe/potrebbe essere Gianluca Scamacca il quale, chiuso al Sassuolo da Caputo e Raspadori, potrebbe trovare proprio in riva all’Arno la dimensione ideale per crescere e maturare ancora di più.

Al momento non vi è nulla di concreto, ma a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione la situazione potrebbe mutare da un momento all’altro. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti.

Migliori Bookmakers AAMS