Calciomercato, addio Italia: De Paul va all’Atletico Madrid

I colchoneros sono vicinissimi all’acquisto di Rodrigo De Paul. Contatti con l’Udinese già avviati e richiesta di 40 milioni che verrà colmata attraverso i bonus.

Rodrigo De Paul verso l’Atletico Madrid. Il fantasista argentino, faro dell’Udinese nelle ultime stagioni, ha un futuro in Spagna, come rivela il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà. Secondo la fonte di riferimento, Udinese e Atletico Madrid hanno già intrecciato ptoficui rapporti telefonici, e i biancorossi si sono detti disposti a pagare i 40 milioni richiesti dai friulani per De Paul, ricorrendo a una serie di bonus.

De Paul, 34 gol in maglia Udinese, è uno dei calciatori preferiti del “Cholo” Simeone, che vede in lui un perfetto sostituto per Koke. Il giocatore argentino, convocato da Scaloni per la Coppa America, era nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui il Milan che ne avrebbe fatto il fiore all’occhiello della propria sessione di mercato estiva. De Paul, invece, sembra destinato all’Atletico, che con un’accelerata improvvisa potrebbe aver bruciato la concorrenza.

Secondo le indiscrezioni giornalistiche, l’Atletico Madrid ha offerto a De Paul un contratto da 3,5 milioni e all’Udinese un complessivo di 40 milioni, bonus compresi. La firma sull’accordo dovrebbe arrivare a Buenos Aires la prossima settimana, nel pieno della Coppa America che De Paul spera di vivere da protagonista. Il tutto per prepararsi al meglio a quella che sarà la prima esperienza importante della sua carriera a livello di club.

