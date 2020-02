Calciatori e squadre più cercate sul web in Italia: 1° Juventus e Cristiano Ronaldo

Scopriamo insieme quali sono i calciatori e le squadre più cercate sul web dai tifosi italiani. Per le squadre comanda la Juventus, al secondo posto l’Inter. Cristiano Ronaldo primo tra i calciatori. Subito dietro Mauro Icardi.

Il fatto che il calcio sia lo sport più praticato e seguito del mondo è cosa ormai indubbia. Infatti anche nei luoghi più disparati si gioca con la sfera a spicchi. Ed è proprio perché lo “sport più bello del mondo” si pratica in ogni angolo della Terra che la rete, o Web se preferite l’inglese, è intasata, ogni giorno, di ricerche che riguardano il calcio.

Passando da quello reale all’altrettanto noto fantacalcio, viene infatti facile notare, nonché scoprire, come le ricerche su squadre e calciatori siano, in Italia, pressoché infinite. E la domanda che quindi sorge spontanea a questo punto è: ma quali sono i calciatori e le squadre più cercate sul web dagli utenti italiani?

Per quanto riguarda le società calcistiche, la più cliccata nell’anno 2019, neanche a dirlo è la Juventus che con circa 6.180.000 ricerche al mese precede l’Inter e le sue 5.916.691 ricerche mensili. Al terzo posto c’è invece il Milan con circa 3.407.584 ricerche.

Scorrendo verso il basso questa speciale classifica, al quarto posto troviamo la Roma con 1.166.834 ricerche al mese. Subito dopo il Napoli con una media di 1.164.083 ricerche. Fiorentina (976.250) e Atalanta (717.250) si posizionano rispettivamente sesta e settima. Solo ottava la Lazio con “appena” 496.209 ricerche.

Calciatori e squadre più cercate sul web: comandano la Juventus e CR7

Calciatori e squadre più cercate sul web: chi comanda tra i calciatori?

Chiedersi chi sia il calciatore più cercato del web in Italia sarebbe un po’ come domandarsi quale sia la capitale del Bel Paese. La risposta è talmente scontata che sarebbe superfluo persino sottolinearlo.

Tuttavia per non incorrere nel rischio di lasciare qualcuno col fiato sospeso, ve lo diciamo noi. La capitale d’Italia è ovviamente Roma e il calciatore più cercato in rete dagli italiani è Cristiano Ronaldo.

CR7 infatti comanda sia a livello italiano appunto (488.583 ricerche al mese) che a livello globale (870.500 ricerche mensili), seguito, in seconda posizione, da uno straordinario Mauro Icardi che, dopo il passaggio estivo dall’Inter al PSG, ha fatto registrare, nell’anno 2019, un picco di 835.125 ricerche al mese.

Al terzo posto in graduatoria troviamo invece Mario Balotelli e le sue 218.834 ricerche a cui fanno seguito le 173.175 di Gianluigi Buffon. Al quinto posto c’è spazio per Nicolò Zaniolo (159.458) che precede rispettivamente Francesco Totti (120.300) e Gennaro Gattuso (112.625).

