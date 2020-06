Bundesliga: Pronostici e quote 30° giornata

Altro weekend, altra giornata di campionato che va in scena in Bundesliga. Siamo ormai giunti alla 30°. Si comincia domani con Friburgo-Borussia Mönchengladbach.

In attesa di rivedere in campo Serie A, Liga e Premier League, c’è una Bundesliga che procede a vele spiegate. Il massimo campionato tedesco di calcio è ormai giunto alla 30° giornata di campionato. Il Bayern Manaco, che sabato andrà a far visita al Bayer Leverkusen, comanda la graduatoria con 7 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund che, sempre sabato, ospiterà l’Hertha Berlino.

Turno agevole per il Lipsia che invece ospiterà il già condannato Paderborn. Sfida interessante anche quella di domani sera tra Friburgo e Borussia Mönchengladbach che darà il via al turno di campionato. Vediamo quindi insieme pronostici e quote della 30° giornata di campionato in Bundesliga.

Bundesliga: si comincia domani sera con Friburgo- Borussia Mönchengladbach

Il Friburgo di Vincenzo Grifo vuole continuare ad alimentare i propri sogni di conquistare un posto in Europa League per la prossima stagione. Per farlo dovrà però battere il forte Borussia Mönchengladbach che, dopo il 4-1 all’Union Berlino della scorsa settimana, cercherà di blindare ancora di più il proprio piazzamento Champions. I pronostici vedono ovviamente favoriti gli ospiti la cui vittoria è quotata 1.80 contro i 4.25 dei padroni di casa. 3.85 la quota associata al segno X.

Friburgo – Borussia Mönchengladbach (SNAI)

Segno 1: 4.25

Segno 2: 1.80

Segno X: 3.85

Bundesliga 30° giornata

Le gare del sabato: il Leverkusen ospita il Bayern, Dortmund in casa con l’Hertha Berlino. Il Lipsia contro il modesto Paderborn

La sfida sicuramente più interessante del 30° turno di Bundesliga sarà quella che vedrà contrapposte il Leverkusen di Kai Havertz e il Bayern Monaco di Robert Lewandowski. La capolista parte favorita in un match in cui anche le aspirine proveranno a dire la loro vista la zona Champions a portata di mano. la vittoria degli ospiti è quindi data a 1.45, mentre quella dei padroni di casa a 5.75. 5.00 la quota associata al pareggio.

Bayer Leverkusen – Bayern Monaco (SNAI)

Segno 1: 5.75

Segno 2: 1.45

Segno X: 5.00

Anche il Borussia Dortmund di Haaland parte nettamente favorito contro i capitolini dell’Hertha. Segno 1 fissato a 1.38 con successo esterno quotato 7.25. Pareggio dato invece a 5.00.

Borussia Dortmund – Hertha Berlino (SNAI)

Segno 1: 1.38

Segno 2: 7.25

Segno X: 5.00

Sfida, sulla carta agevole, per il Lipsia di Timo Werner che ospita il già condannato Paderborn. Favori del pronostico che pendono tutti ovviamente verso i Tori Rossi, il cui successo è dato appena a 1.15 contro gli addirittura 16.00 associati all’eventuale successo degli ospiti. Segno X fissato a 8.50.

RB Lipsia – Paderborn (SNAI)

Segno 1: 1.15

Segno 2: 16.00

Segno X: 8.50

Le altre due gare del sabato vedono in campo Fortuna Dusseldorf-Hoffenheim e Eintracht Francoforte-Mainz. La prima sfida vede affrontarsi la terzultima della classe, alla disperata ricerca di punti, e la settima forza del campionato che ha ancora qualche chance di arrivare in Europa League. Gli ospiti partono leggermente favoriti, il segno 2 è dato infatti a 2.45, mentre l’1 a 2.80. Segno X quotato 3.50.

Fortuna Dusseldorf – Hoffenheim (SNAI)

Segno 1: 2.80

Segno 2: 2.45

Segno X: 3.50

Eintracht Francoforte-Mainz è sfida più o meno simile alla precedente. I padroni di casa sono abbastanza tranquilli a centro classifica e non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Gli ospiti invece, che si trovano nella zona calda della classifica, hanno necessariamente bisogno dei 3 punti per continuare la loro rincorsa alla salvezza. Le Aquile partono comunque favorite in un match che vede il loro successo quotato a 2.00. 3.50 la quota associata invece alla vittoria degli ospiti. Segno X dato a 3.70.

Eintracht Francoforte-Mainz (SNAI)

Segno 1: 2.00

Segno 2: 3.50

Segno X: 3.70

Bundesliga, le gare della domenica: spicca Werder Brema-Wolfsburg

Werder Brema-Wolfsburg è sicuramente la sfida più interessante di quelle che si giocheranno domenica. I padroni di casa sono penultimi e quindi, al momento, retrocessi,. Gli ospiti invece sono sesti e quindi, al momento, qualificati in Europa League. I pronostici pendono leggermente a favore dei Lupi la cui vittoria è quotata 2.05. 3.55 invece la quota associata alla vittoria dei padroni di casa. Segno X dato a 3.45.

Werder Brema – Wolfsburg (SNAI)

Segno 1: 3.55

Segno 2: 2.05

Segno X: 3.45

Augsburg-Colonia e Union Berlino-Schalke 04 sono le ultime due sfide della 30° giornata di campionato in Bundesliga. Sfide in cui i padroni di casa sono chiamati necessariamente alla vittoria per allontanarsi dalla zona rossa. La vittoria dell’Augsburg contro il Colonia è quotata 2.70, mentre quella degli ospiti poco meno: 2.50. Pareggio fissato a 3.45. Discorso abbastanza simile per la sfida tra capitolini e minatori: segno 1 fissato a 2.55, con vittoria esterna data invece a 2.95. Pareggio quotato 3.15.

Augsburg-Colonia (SNAI)

Segno 1: 2.70

Segno 2: 2.50

Segno X: 3.45

Union Berlino – Schalke 04 (SNAI)

Segno 1: 2.55

Segno 2: 2.95

Segno X: 3.15

©RIPRODUZIONE RISERVATA

