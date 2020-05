Bundesliga: Pronostici e quote 29° giornata

La Bundesliga non si ferma: archiviato il turno infrasettimanale che ha visto il Bayern Monaco allungare sul Borussia Dortmund, si torna in campo stasera con il classico anticipo del venerdì che darà il via alla 29° giornata. In scena Friburgo-Leverkusen.

La Bundesliga non si ferma più: dopo il turno infrasettimanale, valevole per la 28° giornata, il massimo campionato tedesco torna in campo stasera con il consueto anticipo del venerdì sera che darà il via alla 29° giornata. Si affrontano il Friburgo di Vincenzo Grifo e il Bayer Leverkusen di Kai Havertz.

Il Bayern di Lewandowski ospita il triste Fortuna Dusseldorf, terzultimo in graduatoria, mentre il Borussia Dortmund va a fare visita al praticamente già retrocesso Paderborn. Ma vediamo nel dettaglio il programma, i pronostici e le quote della 29° giornata di campionato in Bundesliga.

Bundesliga, 29° giornata: programma, pronostici e quote.

Pronostici Bundesliga 29° Giornata: Friburgo-Leverkusen

Quella tra bianconeri e aspirine è una sfida sicuramente interessante. Grifo e compagni continuano a sognare l’Europa League, mente gli ospiti non possono permettersi passi falsi visto che la “guerra” per un posto in Champions è molto accesa. Snai, come sempre, ci fornisce i suoi pronostici e le sue quote fissando a 4.75 la vittoria dei padroni di casa e a 1.70 quella di Havertz e soci. Il segno X è dato invece a 4.00 .

La combo sulla quale si potrebbe azzardare, vista la quota fissata a 26.00 è quella che vede il Friburgo vincente con 4 o più cartellini e 10 o più calci d’angolo.

Il nostro pronostico è 1X quotato a 2.10 su SNAI e Under 2.5 quotato a 2.40.

Friburgo – Leverkusen (Quote Snai)

Segno 1: 4.75

Segno 2: 1.70

Segno X: 4.00

Pronostici Bundesliga Sabato: Bayern-F. Dusseldorf, Schalke 04-Werder Brema

Le sfide del sabato vedono in campo la capolista Bayern Monaco che, dopo aver battuto il Borussia Dortmund nello scontro diretto di qualche giorno fa, ospita il desolato Fortuna Dusseldorf. SNAI fissa la vittoria dei bavaresi ad appena 1.08 , mentre quella degli ospiti è data addirittura a 25.00 . Pareggio quotato 11.00

Il nostro pronostico per Bayern Monaco Fortuna Dusseldorf è Over 3.5 quotato a 1.6 su SNAI

Bayern Monaco – Fortuna Dusseldorf (Quote Snai)

Segno 1: 1.08 €

Segno 2: 25.00 €

Segno X: 11.00 €

Schalke 04-Werder Brema è sfida tra nobili decadute. I minatori sono noni in classifica e non hanno molto da chiedere a questo campionato, i biancoverdi invece sono con l’acqua alla gola ormai da tempo. Snai non si sbilancia più di tanto e fissa la vittoria dei padroni di casa a 2.50 , mentre quella degli ospiti a 2.80 . Segno X dato a 3.25 .

Pronostico GOL quotato a 1.70

Schalke 04 – Werder Brema (Quote SNAI)

Segno 1: 2.50

Segno 2: 2.80

Segno X: 3.25

Sfida tra squadre tranquille (ma non troppo) è quella tra Hertha Berlino e Augsburg. I capitolini partono leggermente favoriti con SNAI che quota la loro vittoria 1.90 . I verdibiancorossi di Augusta vedono invece la quota del loro successo fissata a 3.75 . Segno X quotato 3.70 .

Pronostico vittoria Herta Berlino a 1.90

Hertha Berlino – Augsburg (Quote SNAI)

Segno 1: 1.90

Segno 2: 3.80

Segno X: 3.80

L’Hoffenheim, 7° in classifica, va a fare visita al Mainz, quartultimo. Gli ospiti, che sperano ancora in un posto in Europa League partono favoriti in una sfida che vede il loro successo quotato 2.35 rispetto al 2.75 dei padroni di casa. Pareggio fissato a 3.70 .

Pronostico Mainz Hoffenheim 1X quotato a 1.60 e Under 2.5 quotato a 2.45

Mainz – Hoffenheim (Quote SNAI)

Segno 1: 2.75

Segno 2: 2.35

Segno X: 3.70

L’ultima sfida del sabato vede affrontarsi Wolfsburg e Eintracht Francoforte. I Lupi partono favoriti con Snai che fissa la loro vittoria a 1.95 con quella delle Aquile quotata addirittura 3.70 . 3.70 è anche la quota fissata per il segno X.

Il nostro pronostico è vittoria Wolfsburg quotata a 1.95 e Over 2.5 a 1.65

Wolfsburg – Eintracht Francoforte (Quote SNAI)

Segno 1: 1.90

Segno 2: 3.70

Segno X: 3.70

Pronostici Bundesliga, 29° giornata domenica 31 maggio:

Le gare di domenica vedono il Borussia Dortmund, recentemente sconfitto dal Bayern Monaco, andare a far visita al praticamente già retrocesso, Paderborn. Vittoria ospite quotata appena 1.33 , con il segno 1 dato invece a 8.50 . Pareggio fissato a 5.25 .

Pronostico Paderborn Borussia Dortumd GOL a 1.75

Paderborn – Borussia Dortmund (Quote SNAI)

Segno 1: 8.50

Segno 2: 1.33

Segno X: 5.25

Il Borussia Mönchengladbach, quarto in classifica, non può sbagliare contro l’Union Berlino se vuole continuare la sua rincorsa alla Champions League. I padroni di casa partono ovviamente favoriti con SNAI che fissa la loro vittoria a 1.50 €. Vittoria dei capitolini quotata invece 6.50 € con pareggio fissato a 4.20 €.

Pronostico Borussia Mönchengladbach – Union Berlino 1 a 1.50.

Borussia Mönchengladbach – Union Berlino (Quote SNAI )

Segno 1: 1.50

Segno 2: 6.50

Segno X: 4.20

Pronostico Colonia-Lipsia

La 29° giornata di Bundesliga si concluderà quindi lunedì sera con la sfida tra il Colonia e il Lipsia. I padroni di casa sono abbastanza tranquilli, anche se un successo farebbe comunque comodo. Gli ospiti invece sono terzi e vogliono continuare a conservare il loro posizionamento che vorrebbe dire Champions League. I pronostici pendono tutti a favore del Lipsia, la cui vittoria è fissata a 1.53 , con quella dei padroni di casa quotata invece 5.25, Pareggio fissato a 4.50 .

Pronostico Colonia Lipsia 2 a 1.55 o Over 2.5 a 1.45.

Colonia – Lipsia (Quote SNAI)

Segno 1: 5.25

Segno 2: 1.53

Segno X: 4.50

I dati di Bwin

I dati raccolti da Bwin parlano di tifosi e appassionati certi della vittoria del Bayern Monaco contro il Fortuna Dusseldorf. Il 97% degli scommettitori punta sulla vittoria dei bavaresi, con il 99% degli appassionati che punta sulla vittoria di Lewandowski e compagni con almeno 2 gol di scarto.

Schalke 04-Werder Brema mette invece in difficoltà gli scommettitori. Il 66% punta sul segno X, con un buon 27% che si aspetta addirittura la vittoria ospite. Solo il 6% crede invece nella vittoria dei blu. Molto quotato anche l’Over 2.5.

Friburgo-Bayer Leverkusen di stasera rappresenta la mina vagante di questo 29° turno di campionato in Germania. Sebbene il pronostico veda favorite le aspirine, il 49 % dei tifosi punta invece sulla vittoria dei padroni di casa.

Infine, restano intatte le quote che vedono il Bayern Monaco campione a fine campionato, così come quelle che vedono Lewandowski capocannoniere a fine stagione. Crescono le quote del Lipsia, ai danni del Borussia Dortmund, per la vittoria finale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS