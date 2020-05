Bundesliga 2019/2020: programma, pronostici e quote 28° giornata

Torna in campo oggi la Bundesliga con il primo turno infrasettimanale dopo la riapertura. Siamo alla 28° giornata e, tra le altre, si gioca Borussia Dortmund-Bayern Monaco. Interessante anche Leverkusen-Wolfsburg.

La Bundesliga procede a ritmi elevatissimi. Archiviata la 27° giornata di campionato andata in scena nel weekend, oggi si torna già in campo con il primo turno infrasettimanale dopo la riapertura. Spicca ovviamente il big match, in programma oggi pomeriggio alle 18:30, tra il Borussia Dortmund di Earling Haaland e il Bayern Monaco di Robert Lewandowski.

Una giornata scoppiettante che vedrà in campo anche Leverkusen-Wolfsburg e Werder Brema-Borussia Mönchengladbach. Vediamo quindi nel dettaglio il programma, i pronostici e le quote della 28° giornata di campionato in Bundesliga.

Bundesliga, 28° giornata: si comincia oggi alle 18:30 con Borussia Dortmund-Bayern Monaco

La 28° giornata di Bundesliga inizierà, come detto, con l’anticipo di lusso del Signal Iduna Park che vedrà affrontarsi i padroni di casa del Borussia Dortmund e gli ospiti del Bayern Monaco. Le due squadre si giocano la vittoria del campionato e un successo dei gialloneri riaprirebbe il discorso Meisterschale. Ad ogni modo William Hill ritiene più probabile una vittoria dei bavaresi. Il successo degli ospiti è quotato infatti 1.90 €, mentre quello casalingo addirittura 3.30 €. 4.00 € invece la quota associata al segno X. Il bookmaker inglese propone poi una particolare combo, quotata 23.00 €, che vede il Borussia vincente con un totale di 4 o più cartellini e 10 o più calci d’angolo.

Borussia Dortmund – Bayern Monaco (William Hill)

Segno 1: 3.30 €

Segno 2: 1.90 €

Segno X: 4.00 €

Il programma, i pronostici e le quote della 28° giornata di Bundesliga

Stasera in campo anche Werder Brema- Borussia Mönchengladbach, Eintracht-Friburgo e Leverkusen-Wolfsburg

Werder Brema–Borussia Mönchengladbach è un coda-testa che appare, almeno sulla carta, scontatissimo. I padroni di casa sono penultimi e hanno già un piede in Zweite Liga, gli ospiti invece sono ancora in lotta per un posto in Champions League. William Hill fissa quindi la vittoria del ‘gladbach a 1.70 €, mentre la vittoria del Werder è quotata 4.50 €. Pareggio fissato a 4.00 €.

Werder Brema–Borussia Mönchengladbach (William Hill)

Segno 1: 4.50 €

Segno 2: 1.70 €

Segno X: 4.00 €

L’altra sfida interessante di questo martedì 26 maggio è sicuramente quella tra il Bayer Leverkusen e il Wolfsburg. Un match tutto da seguire tra la 4° e la 6° in classifica. I pronostici vedono favoriti i padroni di casa la cui vittoria è quotata 1.70 €. 4.60 € la quota associata invece al segno 2. Il pareggio è dato a 4.00 €.

Bayer Leverkusen-Wolfsburg (William Hill)

Segno 1: 1.70 €

Segno 2: 4.60 €

Segno X: 4.00 €

L’ultimo match che andrà in scena stasera è quello tra il desolato Eintracht Francoforte e il sorprendente Friburgo, 7° in classifica. Sebbene la notevole differenza in classifica, William Hill quota la vittoria delle Aquile 1.95 € a dispetto di un successo ospite fissato a 3.60 €. 3.70 € invece la quota fissata per il segno X.

Eintracht Francoforte-Friburgo (William Hill)

Segno 1: 1.95 €

Segno 2: 3.60 €

Segno X: 3.70 €

Le partite di domani: il Lipsia prova a tenere il passo di Borussia Dortmund e Bayern Monaco

Sperando magari in un pareggio tra Borussia e Bayern, il Lipsia ospita, domani alle 18:30, l’Hertha Berlino. Il club della Red Bull è ovviamente favorito contro i capitolini. Il successo di Werner e compagni è quotato infatti appena 1.32 €, mentre quello ospite addirittura 8.50 €. 5.50 € la quota associata al pareggio.

RB Lipsia-Hertha Berlino (William Hill)

Segno 1: 1.32 €

Segno 2: 8.50 €

Segno X: 5.50 €

Uno sconsolato Schalke 04 andrà invece a far visita ad un altrettanto sconsolato Fortuna Dusseldorf. William Hill non si sbilancia: segni 1 e 2 fissati a 2.62 €, mentre il pareggio è dato a 3.30 €.

Fortuna Dusseldorf-Schalke 04 (William Hill)

Segno 1 : 2.62 €

Segno 2: 2.62 €

Segno X: 3.30 €

Sfida delicata quella tra Augsburg-Paderborn. I padroni di casa hanno bisogno di una vittoria per allontanarsi dalle zone calde della classifica, gli ospiti invece non hanno più molto da chiedere a questo campionato visto il loro triste ultimo posto. William Hill fissa quindi la vittoria dell’Augsburg a 1.90 €, mentre quota 3.75 € quella ospite. Leggermente inferiore la quota fissata per il pareggio: 3.70 €.

Augsburg-Paderborn (William Hill)

Segno 1: 1.90 €

Segno 2: 3.75 €

Segno X: 3.70 €

Partita di bassa classifica è anche quella tra Union Berlino e Mainz. Le due compagini sono separate da appena 3 punti in classifica ed entrambe non se la passano granché bene. Occorre una vittoria; un pareggio sarebbe inutile per ambedue. La vittoria capitolina è fissata quindi a 2.25 €, mentre quella degli 05 a 3.10 €. Segno X quotato a 3.40 €.

Union Berlino-Mainz (William Hill)

Segno 1: 2.25 €

Segno 2: 3.10 €

Segno X: 3.40 €

L’ultima partita di questo 28° turno di Bundesliga è quella tra Hoffenheim e Colonia. Entrambe le squadre sono tranquille a centro classifica ed infatti William Hill non si sbilancia più di tanto nei pronostici. Vittoria casalinga fissata a 2.45 €, 2.75 € invece la quota associata a quella ospite. Segno X quotato 3.50 €.

Hoffenheim-Colonia (William Hill)

Segno 1: 2.45 €

Segno 2: 2.75 €

Segno X: 3.50 €

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS