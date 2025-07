Riprendere l’attività sportiva può non essere semplice se si soffre di affaticamento circolatorio e non ci si aiuta con un prodotto ad hoc. Scopriamo il biancospino come integratore!

Il mondo degli integratori supporta qualsiasi tipo di esigenza e richiesta proponendo prodotti che sfruttano anche e soprattutto le proprietà di piante, erbe, alimenti e super food.

Tra gli aiuti naturali più apprezzati c’è il biancospino, una pianta diffusa negli ambienti freschi e umidi delle zone a clima temperato, dall’Europa all’America fino all’Asia.

Allo sguardo si presenta come un arbusto non altissimo con foglie di forma variabile, spine, fiori di colore bianco-rosa che sbocciano in primavera e bacche rosse che resistono all’inverno.

Sia nella varietà selvatica Crataegus oxyacantha o che nella specie comune Crataegus monogyna, la pianta è considerata da sempre un toccasana; non a caso il suo nome deriva dalla parola “kràtaigos” che vuol dire “forza”.

Biancospino: Proprietà e benefici

Il biancospino deve le sue proprietà benefiche al pool di sostanze contenuti nei fiori e nelle foglie, tra i quali ci sono la quercetina, le procianidine e gli acidi fenolici. Quali sono i benefici del biancospino?

Radicali liberi – I composti antiossidanti sviluppano un’azione di contrasto efficace sui radicali liberi, rallentando così l’invecchiamento cellulare.

– I composti antiossidanti sviluppano un’azione di contrasto efficace sui radicali liberi, rallentando così l’invecchiamento cellulare. Cuore – I flavonoidi favoriscono la dilatazione dei vasi sanguigni e favoriscono il flusso sanguigno al cuore. Perché il biancospino fa bene al cuore ? Tiene sotto controllo la pressione e i battiti cardiaci.

– I flavonoidi favoriscono la dilatazione dei vasi sanguigni e favoriscono il flusso sanguigno al cuore. ? Tiene sotto controllo la pressione e i battiti cardiaci. Colesterolo – Non solo cardioprotettivo: riduce le molecole di colesterolo accumulate sulle pareti dei vasi e impedisce l’arrivo di malattie cardiovascolari.

– Non solo cardioprotettivo: riduce le molecole di colesterolo accumulate sulle pareti dei vasi e impedisce l’arrivo di malattie cardiovascolari. Gonfiore alle caviglie – La capacità di influenzare il flusso sanguigno scongiura la cattiva circolazione agli arti inferiori, ponendo rimedio ai suoi sintomi più evidenti.

– La capacità di influenzare il flusso sanguigno scongiura la cattiva circolazione agli arti inferiori, ponendo rimedio ai suoi sintomi più evidenti. Nervosismo – Il mix di flavonoidi e tannini sviluppano un’azione sedativa sul sistema nervoso centrale, riducendo il nervosismo e la tensione. Il biancospino è utile anche per dormire.

Biancospino integratore

Le foglie e i fiori del biancospino vengono utilizzati da sempre nella preparazione di preparati per tè e tisane pensati come rimedi naturali.

Negli ultimi anni è stato utilizzato dai produttori di integratori naturali per sfruttare le sue proprietà cardioprotettive e anticolesterolemiche.

Gli integratori a base di biancospino promettono di aiutare chi soffre di tachicardia, colesterolo alto, ipertensione, gonfiore alle caviglie, ansia, nervosismo e insonnia.

Questo integratore rappresenta un aiuto prezioso anche per chi non pratica attività fatica a causa dell’affaticamento cardiocircolatorio.

Tisana – Il preparato a base di foglie e fiori va versato in una tazza di acqua bollente, lasciato in infusione e filtrato.

– Il preparato a base di foglie e fiori va versato in una tazza di acqua bollente, lasciato in infusione e filtrato. Capsule – Le capsule contengono l’estratto secco nebulizzato della pianta e vanno assunte lontano dai pasti (secondo le doti consigliate).

– Le capsule contengono l’estratto secco nebulizzato della pianta e vanno assunte lontano dai pasti (secondo le doti consigliate). Tintura madre – Il biancospino in gocce va diluito in poca acqua e assunto lontano dai pasti per 3 volte al giorno.

Per quanto riguarda i dosaggi e quando va preso il biancospino, considerando la diversità dei vari prodotti, bisognerebbe seguire le indicazioni del produttore o i consigli di un esperto.

Tuttavia, secondo gli esperti, non bisognerebbe superare il dosaggio di 160 mg a 1800 mg al giorno e il periodo di trattamento di 21 giorni-8 mesi.

Biancospino: Controindicazioni

L’assunzione di questo integratore non riserva effetti collaterali o controindicazioni particolari, fatta eccezione per chi esagera nelle dosi o chi soffre di allergia alle piante delle Rosaceae.

Quali sono gli effetti collaterali del biancospino? In caso di sovra dosaggio si può incorrere in senso di vertigini, mal di testa, palpitazioni, disturbi gastrointestinali e vampate di calore.

Non solo allergie conclamate. Semaforo rosso anche per tutti coloro che soffrono di pressione bassa, assumono medicinali per l’ipertensione. Vale lo stesso per quanto riguarda la gravidanza e l’allattamento.

Come scegliere l’integratore di biancospino

La proposta di integratori di biancospino è varia e pronta a rispondere a qualsiasi esigenza, ma rischia di confondere le idee.

L’unico modo per essere sicuri di scegliere il prodotto giusto è valutare alcune caratteristiche in relazione alle esigenze individuali. Ecco da dove partire:

Tipologia – I prodotti a base di biancospino si presentano in forme diverse, ma la scelta dovrebbe tener presente i pro e i contro di ogni soluzione in base alle esigenze effettive: dosaggio, modalità di assunzione, frequenza di assunzione e facilità di trasporto.

– I prodotti a base di si presentano in forme diverse, ma la scelta dovrebbe tener presente i pro e i contro di ogni soluzione in base alle esigenze effettive: dosaggio, modalità di assunzione, frequenza di assunzione e facilità di trasporto. Composizione – In commercio si trovano sia prodotti a base di solo biancospino che prodotti a base contenenti altri ingredienti in grado di completare e potenziare l’azione della pianta. Un esempio? La camomilla, la passiflora o la valeriana. La scelta dipende dall’obiettivo che si vuole raggiungere.

– In commercio si trovano sia prodotti a base di solo biancospino che prodotti a base contenenti altri ingredienti in grado di completare e potenziare l’azione della pianta. Un esempio? La camomilla, la passiflora o la valeriana. La scelta dipende dall’obiettivo che si vuole raggiungere. Allergeni – Questi integratori sono off-limits per chi soffre di allergie alle piante delle Rosaceae ma, considerando la loro produzione in stabilimenti deputati ad altre produzioni, potrebbero contenere altri allergeni (es. lattosio, soia e glutine). Quindi, occhio all’INCI.

– Questi integratori sono off-limits per chi soffre di allergie alle piante delle Rosaceae ma, considerando la loro produzione in stabilimenti deputati ad altre produzioni, potrebbero contenere altri allergeni (es. lattosio, soia e glutine). Quindi, occhio all’INCI. Prezzo – Il prezzo di un integratore a base di biancospino varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere ammortizzando scegliendo i vantaggi dell’acquisto online: ampia selezione e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori integratori di biancospino su Amazon

Qual è il miglior integratore di biancospino? Semplicemente il prodotto che risponde meglio alle esigenze per caratteristiche e prezzo.

Per il resto è possibile acquistare questo tipo di integratore in farmacia, in erboristeria e negli e-commerce affidabili.

Amazon offre alcuni degli integratori migliori in commercio e aiuta a scegliere attraverso informazioni dettagliate, recensioni vere e prezzi vantaggiosi.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore di biancospino su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati dai consumatori.

