Proprietà terapeutiche e cosmetiche: la passiflora è una pianta molto utilizzata dal mondo degli integratori. Scopriamo perché e quando utilizzare questo tipo di prodotto.

C’è chi resta affascinato dai suoi fiori bianchi dalle striature viola-azzurre e c’è chi ha imparato a sfruttarne le proprietà curative: la passiflora è una pianta davvero eccezionale.

Il mondo degli integratori ha potenziato gli effetti di questo rimedio naturale, trasformandolo in un prodotto sotto forma di capsule, compresse ed estratto liquido.

Cos’è la passiflora?

Prima di scoprire perché e quando usare un integratore è bene fare un passo indietro e capire l’origine e la natura di questa pianta.

“Passiflora” è il nome comune utilizzato per indicare oltre 550 specie di piante delle Passifloraceae, ma la Passiflora incarnata, la Passiflora caerulea e la Passiflora edulis sono tra le più utilizzate per scopi curativi.

Passiflora e frutto della passione. La Passiflora edulis Sims è la varietà originaria dell’America centrale e meridionale che sviluppa il cosiddetto “passion fruit” o maracuja.

Nonostante le peculiarità di ogni specie, quasi tutte le varietà delle Passifloraceae si presentano come piante erbacee dal portamento rampicante con radici fascicolate, fusto sottile e ramificato, viticci robusti, foglie verdi e alterne e fiori ermafroditi larghi con brattee, calice allungato e corona di filamenti.

La pianta passiflora può essere messa a coltivazione coltivata in terra, in serra o in vaso purché venga posizionata alla luce, si utilizzino terreni fertili e strutturati, si facciano annaffiature abbondanti e si operi una potatura drastica regolare.

Per quanto riguarda il nome adottato, invece, sembra derivi dall’appellativo attribuito al fiore dai missionari Gesuiti per via della somiglianza di alcune parti con l’idea della Crocifissione di Gesù: corona di filamenti del fiore come corona di spine; viticci come la frusta con la quale avvenne la flagellazione; gli stami con il martello; gli stigmi come chiodi.

Passiflora: Proprietà e benefici

Le foglie e i fiori della passiflora sono stati usati da sempre come rimedi rilassanti e curativi di ansia, nervosismo e insonnia. Tuttavia la pianta viene usata anche per altri scopi. A cosa serve la passiflora?

Sistema nervoso – La presenza dei flavonoidi è responsabile dell’opera calmante sul sistema nervoso, promuovendo il rilassamento e conciliando il sonno. Tutto senza produrre dipendenza.

– La presenza dei flavonoidi è responsabile dell’opera calmante sul sistema nervoso, promuovendo il rilassamento e conciliando il sonno. Tutto senza produrre dipendenza. Dolore – Gli alcaloidi riescono a distendere la muscolatura e a lenire i sintomi dolorosi, specie se associati a stress e dolori mestruali.

– Gli alcaloidi riescono a distendere la muscolatura e a lenire i sintomi dolorosi, specie se associati a stress e dolori mestruali. Respiro affannoso – La quantità di alcaloidi è sufficiente per generare un’azione antispasmodica che calma il respiro affannoso e gli attacchi di asma.

– La quantità di alcaloidi è sufficiente per generare un’azione antispasmodica che calma il respiro affannoso e gli attacchi di asma. Fame nervosa – La passiflora non fa dimagrire in senso stretto, ma la sua capacità di ridurre lo stimolo a rimpinzarsi di snack e dolci consente di non sgarrare.

– La non fa dimagrire in senso stretto, ma la sua capacità di ridurre lo stimolo a rimpinzarsi di snack e dolci consente di non sgarrare. Apparato gastrointestinale – Gli alcaloidi riescono a distendere anche la muscolatura liscia dell’apparato gastrointestinale e a sedare dolori addominali e gastrite causati da stress e ansia.

– Gli alcaloidi riescono a distendere anche la muscolatura liscia dell’apparato gastrointestinale e a sedare dolori addominali e gastrite causati da stress e ansia. Pelle – Il mix di acidi grassi e principi attivi sviluppa un’azione rivitalizzante e rassodante che migliora l’aspetto della pelle.

– Il mix di acidi grassi e principi attivi sviluppa un’azione rivitalizzante e rassodante che migliora l’aspetto della pelle. Infiammazioni – I composti antinfiammatori aiutano a gestire le infiammazioni in caso di scottature ed emorroidi e a lenire i sintomi correlati.

Integratori passiflora

La passiflora è una pianta rampicante virtuosa sfruttata da sempre come rimedio naturale sotto forma di infuso, tisana e tè. Tuttavia questi metodi richiedono pazienza e tempo per restituire gli effetti desiderati.

Il mondo degli integratori offre il meglio della pianta attraverso soluzioni integrative sotto forma di capsule, compresse e soluzioni liquide.

Tisana – È sufficiente versare il preparato secco in acqua bollente, lasciare in infusione, filtrare e bere la tisana rilassante e lenitiva. In alternativa ci sono le bustine già confezionate.

– È sufficiente versare il preparato secco in acqua bollente, lasciare in infusione, filtrare e bere la tisana rilassante e lenitiva. In alternativa ci sono le bustine già confezionate. Integratore – Le capsule e le compresse sono predosate e facili da assumere secondo le indicazioni del produttore o di un esperto.

– Le capsule e le compresse sono predosate e facili da assumere secondo le indicazioni del produttore o di un esperto. Estratto liquido – Che si tratti di estratto liquido o tintura madre occorre versare la passiflora in gocce in acqua e assumere secondo il dosaggio e il metodo di assunzione consigliati.

A beneficiare di questi prodotti sono le persone che soffrono di insonnia legata a stress psicofisico, le donne alle prese con i dolori mestruali, chi soffre di dolori addominali e coloro che vogliono avere una pelle rimpolpata e luminosa.

Passiflora: Effetti collaterali e controindicazioni

L’uso di questi integratori è sicuro e privo di particolari effetti collaterali, specie se si rispettano quanti mg di passiflora prendere per dormire o per risolvere altri disturbi e quando prendere la passiflora.

È meglio evitare i prodotti contenenti passiflora in caso di gravidanza (gli alcaloidi potrebbero causare le contrazioni uterine) e di allattamento (le sostanze attive finirebbero nel latte materno).

Semaforo rosso anche per tutti coloro che assumono antidepressivi, sedativi e ansiolitici perché potrebbe interagire e amplificare gli effetti.

I prodotti a base di passiflora vanno evitati in caso di sensibilità o allergia ai componenti o alle piante Passifloraceae.

Come scegliere l’integratore di passiflora migliore

Non tutti gli integratori sono uguali e valutare alcune caratteristiche in base alle proprie esigenze è l’unico modo per chiarirsi le idee e orientarsi verso il prodotto giusto. Ecco come fare:

Tipologia – I prodotti a base di passiflora sono diversi e per questo vanno scelti valutando i pro e i contro di ogni soluzione: le capsule e le compresse sono predosate e facili da assumere in qualsiasi situazione ma qualcuno potrebbe avere problemi a deglutirle mentre la tintura madre e i prodotti liquidi sono più semplici da assumere ma potrebbero creare problemi nel dosaggio e nel trasporto.

– I prodotti a base di sono diversi e per questo vanno scelti valutando i pro e i contro di ogni soluzione: le capsule e le compresse sono predosate e facili da assumere in qualsiasi situazione ma qualcuno potrebbe avere problemi a deglutirle mentre la tintura madre e i prodotti liquidi sono più semplici da assumere ma potrebbero creare problemi nel dosaggio e nel trasporto. Composizione – È possibile trovare integratori di passiflora e prodotti base di passiflora e altri ingredienti in grado di potenziare le proprietà della pianta Qualche esempio? Il biancospino e la melatonina. La scelta dipende dall’obiettivo e dalle sensibilità personali.

– È possibile trovare integratori di e prodotti base di e altri ingredienti in grado di potenziare le proprietà della pianta Qualche esempio? Il biancospino e la melatonina. La scelta dipende dall’obiettivo e dalle sensibilità personali. Allergeni – La pianta e i prodotti a base di passiflora non sono indicati per chi soffre di sensibilità o allergie ai principi attivi o alle piante delle Passifloraceae tuttavia, considerando la produzione degli integratori in stabilimenti delegati ad altre produzioni, ci potrebbero essere anche altri allergeni (es. lattosio e glutine). Attenzione all’INCI.

– La pianta e i prodotti a base di non sono indicati per chi soffre di sensibilità o allergie ai principi attivi o alle piante delle Passifloraceae tuttavia, considerando la produzione degli integratori in stabilimenti delegati ad altre produzioni, ci potrebbero essere anche altri allergeni (es. lattosio e glutine). Attenzione all’INCI. Prezzo – Il prezzo degli integratori varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma si può “tagliare” valutando le proposte online.

Migliori integratori di passiflora su Amazon

Qual è il miglior integratore di passiflora? La risposta cambia in base alle necessità personali, ma tenere a mente i suddetti consigli aiuta a trovare il prodotto più adatto.

Ad ogni modo è possibile acquistare questo tipo di prodotti in farmacia, in erboristeria e online presso e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon dispone di alcuni degli integratori migliori in circolazione e sostiene una scelta consapevole fornendo informazioni extra, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore di passiflora su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

Offerta Matt, Calma Stress, Integratore Alimentare Rilassante con Passiflora, Valeriana, Biancospino e Tiglio, Favorisce il Rilassamento e il Sonno, Principi Attivi Vegetali, 50 ml CALMA STRESS è un integratore alimentare rilassante, utile nei momenti di maggiore tensione e stress. Formula a base di Passiflora, Valeriana, Biancospino, Tiglio

BENEFICI Il fitofluido Calma Stress associa quattro principi vegetali che, agendo in modo sinergico, possono essere un valido aiuto nei momenti di maggiore tensione e stress

CONFEZIONE in flacone con contagocce. Le caratteristiche inalterate dei fitofluidi utilizzati, consentono una immediata assimilazione dei principi vegetali in essi contenuti

MODO D'USO si consiglia l’assunzione di 20 gocce, diluite in mezzo bicchiere d’acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

MATT - Scopri le linee di Matt Divisione Pharma, Matt Benessere, Matt Erboristeria, Matt Slimming, Matt Sport e Matt Divisione Cosmetica per la cura del tuo corpo a 360°

MELATONINA PLUS Vegavero® | 1 mg | con Valeriana, Passiflora, Melissa e Lavanda | L'UNICA SENZA ADDITIVI | per Insonnia e Dormire Meglio | Integratore Sonno | 120 capsule | Vegan 🌙 MELATONINA CONTRO L’INSONNIA: Molte persone soffrono di insonnia o altri disturbi del sonno, che spesso sono causati da situazioni di stress o ansia. Il nostro integratore è stato pensato per favorire il risposo e il benessere mentale, riducendo, grazie al contenuto di melatonina*, il tempo necessario per addormentarsi. Può essere usato anche per alleviare le sensazioni del jet lag dopo un lungo viaggio.

⭐ CON ESTRATTI TITOLATI: Il nostro integratore è a base di Melatonina (1 mg) e altri 4 estratti vegetali standardizzati: Valeriana (Valeriana officinalis) al 0,3% in acido valerenico, Passiflora (Passiflora incarnata) al 4% di flavoni, Melissa (Melissa officinalis) al 2,5% di acido rosmarinico e Lavanda (Lavandula officinalis) al 3% di flavoni. Questo mix unico di ingredienti ha un’azione calmante, rilassante e ansiolitica.

📍 L'UNICO SENZA ADDITIVI: A differenza di altri prodotti a base di Melatonina, il nostro prodotto è privo di additivi artificiali come il Magnesio Stearato o la Cellulosa Microcristallina, rendendo il nostro integratore di alta qualità . Inoltre, le nostre capsule sono vegane e prive di OGM. In una confezione: 120 capsule. Dosaggio consigliato: 1 capsula al giorno (almeno 30 minuti prima di coricarsi).

🌿 VEGAVERO COMPLEX: è sinonimo di prodotti unici, creati per soddisfare gli stili di vita e le esigenze quotidiane dei nostri clienti. Vi offriamo combinazione uniche di ingredienti, create con grande passione dal nostro team di esperti nutrizionisti. Sviluppiamo i nostri prodotti in base alle conoscenze mediche tradizionali ed alle scoperte scientifiche più recenti. Vegavero Complex - per noi è sinonimo di prodotti realizzati con combinazioni di materie prime naturali e di alta qualità .

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contattaci!

Passiflora (Passiflora incarnata) erba con fiori Tintura Madre analcoolica NATURALMA | Estratto liquido gocce 200 ml | Integratore alimentare | Vegano Passiflora (Passiflora incarnata) erba con fiori Tintura Madre, estratto concentrato 1:10. 100% naturale, analcoolica (senza alcool) e senza zuccheri. Adatta anche per donne in gravidanza o allattamento e per bambini. Notificata come integratore alimentare in Italia al Ministero della Salute. Made in Italy.

UN AIUTO NATURALE: integratore alimentare concentrato di Passiflora in gocce. 40 gocce (2 ml) contengono 200 mg di Passiflora. Macerato glicerico o estratto fluido puro di Passiflora (Passiflora incarnata) erba con fiori in gocce.

NATURALMA – Naturali abitudini: Rispettiamo e amiamo la Natura, per questo tutti i nostri integratori sono Vegan e privi di qualsiasi ingrediente artificiale. Crediamo nell’importanza di garantirvi qualità e sicurezza, per cui selezioniamo le Materie Prime con cura, produciamo i prodotti in Italia, e provvediamo a registrarli presso il Ministero della Salute.

NATURALMENTE CON VOI: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo disponibili per consigliarvi nei vostri obiettivi, per fornirvi le informazioni su ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Passiflora Bio 400mg - 200 compresse 🔷 PASSIFLORA PURA - 400mg : la nostra formula contiene solo Passiflora (Passiflora incarnata L.) per un integratore alimentare puro a base di erbe

↪️ Polvere di Passiflora parte aeree Biologico

👉 DOSAGIO CONSIGLIATO - 1200mg/giorno : assumere 2 a 3 compresse al giorno con un bicchiere d'aqua abbondante durante i pasti e nell'ambito di un'alimentazione bilanciata

🕒 2-3 MESI - Passiflora compresse : il prodotto contiene 200 compresse organiche da 400 mg

🌿 PASSIFLORA BIOLOGICA : abbiamo selezionato un prodotto naturale con materie prime provenienti da Agricoltura Biologica per un integratore alimentare di alta qualitÃ

Ansimed Relax – Integratore Rilassante contro Stress e Ansia con Valeriana Passiflora Melissa e Lavanda – 60 Capsule Vegetali – Alto Dosaggio| XMED RIPOSO E RELAX: Le nostre giornate sono ormai caratterizzate da una vita frenetica e l’ansia e lo stress che accumuliamo non fanno bene al nostro benessere psicofisico. La natura ci viene incontro con elementi in grado di favorire il rilassamento, sciogliere la tensione nervosa e ritrovare l'equilibrio per assolvere al meglio agli impegni quotidiani. Il tutto condito con l'elegante profumo di lavanda!

VALERIANA: La valeriana è una pianta erbacea vigorosa e perenne. Il suo estratto secco è comunemente usato come rimedio erboristico nel trattamento dello stress e dell'ansia.

PASSIFLORA: La Passiflora è una pianta perenne rampicante e ramificata. Conosciuto in erboristeria e fitoterapia per le sue proprietà calmanti e rilassanti, soprattutto contro l'insonnia e l'irrequietezza.

MELISSA: La melissa è efficacemente utilizzata nella somatizzazione viscerale dell'ansia e svolge un duplice ruolo di agente antispasmodico e lenitivo. Il suo estratto secco è particolarmente efficace contro l'ansia.

100% MADE IN ITALY: prodotto interamente in Italia, notificato al Ministero della Salute. Il nostro prodotto è frutto di un lavoro di ricerca basato su bibliografia ed evidenze scientifiche da parte di un team altamente professionale.

Dr. Giorgini Integratore Alimentare, Passiflora Estratto Integrale Liquido Analcoolico - 200 ml Favorisce il sonno e il risposto notturno

Combatte lo stress e aiuta a rilassarsi

Estratto totale e concentrato di Passiflora

Favorisce il rilassamento e il benessere mentale

Conservare il prodotto fuori dal frigorifero anche dopo l'apertura

ERBA VITA Integratore Alimentare di Passiflora, 60 Capsule La passiflora, fonte naturale di vitexina, è utile per favorire un fisiologico rilassamento e coadiuvare il riposo notturno; contribuisce, inoltre, al benessere mentale

Estratto evfe (erba vita enzimatico) di passiflora

Si consiglia di assumere da 2 a 4 capsule al giorno, durante la giornata e alla sera, con acqua

Prodotto di ottima qualita

Integratore con ESCOLZIA E PASSIFLORA utili per favorisce il rilassamento e il sonno - 25 giorni di trattamento i principi attivi di escolzia e di passiflora sono utili per rilassare e favorire il sonno donando benessere al risveglio

integratore a base di composti naturali derivati da piante medicinali di comprovata efficacia

non contiene glutine e lattosio – azienda certificata VEGANOK

il contenuto di 50 capsule corrisponde a 25 giorni di trattamento

Passiflora (Passiflora incarnata) erba con fiori NATURALMA | 150 g | 300 compresse da 500 mg | Integratore alimentare | Naturale e Vegano Passiflora (Passiflora incarnata) erba con fiori 300 COMPRESSE da 500 mg (formato da 150 grammi). Prodotto in compresse, pastiglie o tavolette (non sono opercoli, capsule o softgel).

UN AIUTO NATURALE: integratore alimentare di Passiflora (Passiflora incarnata) erba con fiori in compresse. 4 compresse contengono 1200 mg di Passiflora.

MADE IN ITALY: prodotto confezionato in ITALIA e notificato come Integratore alimentare al Ministero della Salute italiano.

NATURALMA – Naturali abitudini: Rispettiamo e amiamo la Natura, per questo tutti i nostri integratori sono adatti ai vegani e privi di qualsiasi ingrediente artificiale: non contengono conservanti, coloranti, aromi ed edulcoranti di sintesi. Selezioniamo le Materie Prime con cura per garantire la massima qualità e sicurezza.

NATURALMENTE CON VOI: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo disponibili per consigliarvi nei vostri obiettivi, per fornirvi le informazioni su ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!