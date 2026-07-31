Lameck Banda pubblica video in palestra dallo Zambia dopo due settimane di assenza dal Lecce. Il club valuta collegio arbitrale, taglio dello stipendio e possibile richiesta danni, mentre dai media zambiani arrivano accuse sul contratto.

Il caso Lameck Banda cambia ancora volto. Dopo giorni di silenzio, chiamate senza risposta e assenza dal ritiro del Lecce, l’esterno zambiano è tornato a farsi vedere. Non a Lecce, non in campo con i compagni, non davanti alla società. Ma sui social, con alcune storie in cui appare in palestra, sorridente e impegnato tra esercizi, corsa, flessioni e lavoro con il bilanciere.

Una riapparizione che non chiarisce il mistero, anzi lo rende ancora più pesante. Perché Banda sembra stare bene, si allena con gli amici e mostra pubblicamente la propria attività fisica, mentre il Lecce lo aspettava da settimane per la preparazione agli ordini di Eusebio Di Francesco. Il club salentino aveva già comunicato di voler approfondire le motivazioni dell’assenza e di riservarsi iniziative disciplinari, ricordando che il contratto del calciatore è valido fino al 30 giugno 2027.

Banda riappare in palestra: il Lecce ora può alzare il livello dello scontro

La novità delle ultime ore è il ritorno social di Banda. Dopo l’apprensione cresciuta intorno alla sua irreperibilità, il giocatore si è mostrato in allenamento in Zambia. Un dettaglio che cambia la percezione del caso: non più soltanto un calciatore bloccato da presunte difficoltà logistiche o burocratiche, ma un tesserato che continua a tenersi in forma lontano dal ritiro, senza aver ancora ricucito il rapporto con il club.

Fino a questo momento, il Lecce ha già scelto la strada delle multe per gli allenamenti disertati. Ma ora, negli uffici di Via Costadura, la linea può diventare molto più dura. La società valuta la possibilità di rivolgersi al collegio arbitrale per chiedere la riduzione degli emolumenti, cioè un taglio dello stipendio, e non è esclusa una richiesta di risarcimento danni.

Il danno, secondo la prospettiva del club, non sarebbe soltanto sportivo. C’è il problema dell’immagine del Lecce, finito al centro di una vicenda internazionale, e c’è il possibile deprezzamento del cartellino di Banda. Un giocatore che non rientra, non risponde e pubblica contenuti a distanza diventa inevitabilmente più complicato da trattare anche sul mercato.

La risoluzione resta l’ipotesi estrema, ma non conviene al Lecce

Tra le strade teoriche c’è anche la risoluzione del contratto, ma al Lecce non converrebbe arrivare a questo punto. Banda resta un patrimonio tecnico ed economico del club, e perderlo senza incassare una cifra adeguata sarebbe una sconfitta per tutti.

Il club, infatti, aveva esercitato l’opzione di prolungamento fino al 2027 su Banda, così come su Gallo e Ramadani, mossa ufficializzata a giugno. Questo dettaglio è centrale: per il Lecce il giocatore è sotto contratto, ha obblighi professionali e deve rientrare a disposizione della squadra.

La linea più probabile, quindi, non è la rottura immediata del rapporto, ma una pressione legale e disciplinare crescente. Il Lecce vuole tutelarsi, far valere il contratto e impedire che l’assenza del giocatore diventi uno strumento per forzare una cessione a condizioni sfavorevoli.

Le accuse dalla Zambia: “Non gli hanno spiegato il contratto”

La vicenda si è complicata ulteriormente per le ricostruzioni arrivate dai media zambiani. Secondo quanto riportato da BolaNews e ripreso da CalcioLecce, un amico di Banda avrebbe sostenuto che il giocatore non sarebbe soddisfatto del comportamento del Lecce nella gestione del contratto. La versione diffusa in Zambia parla di un accordo prolungato fino al 2027 senza una comunicazione chiara al calciatore, che non conoscerebbe bene l’italiano e avrebbe firmato documenti senza comprenderne pienamente il contenuto.

Si tratta di accuse pesanti, che vanno maneggiate con prudenza perché arrivano da una fonte vicina al giocatore e non rappresentano, al momento, una verità accertata. Nella stessa ricostruzione viene anche sostenuto che Banda non avrebbe ricevuto una mensilità di stipendio e che meriterebbe un trattamento migliore.

Il Lecce, però, può rispondere con un dato formale: l’opzione contrattuale era prevista negli accordi e il prolungamento fino al 2027 è stato comunicato ufficialmente dal club. Proprio per questo la battaglia, se non arriverà un chiarimento rapido, rischia di spostarsi dal piano sportivo a quello legale.

Dal caso burocratico al braccio di ferro: cosa non torna

All’inizio Banda aveva giustificato il mancato rientro con il protrarsi di problematiche logistiche e burocratiche. Il Lecce, pur riservandosi controlli, aveva lasciato aperta la porta a verifiche e approfondimenti. Anche Sky Sport aveva riportato la posizione del club, spiegando che la società avrebbe valutato eventuali provvedimenti disciplinari in relazione agli obblighi contrattuali del giocatore.

Ora però la riapparizione social in palestra rende tutto più difficile da spiegare. Se Banda è in condizione di allenarsi, pubblicare contenuti e mostrarsi attivo, perché non rientra? Se i problemi sono davvero burocratici, perché non c’è stata una comunicazione più trasparente con il club? Se invece dietro c’è il mercato, perché la strategia è stata portata fino a questo punto?

Sono domande che il Lecce si sta ponendo da giorni. E la pazienza sembra ormai finita.

Trinchera aveva già avvertito: “Pagherà le conseguenze”

Il direttore sportivo Stefano Trinchera aveva già chiarito la posizione del Lecce prima della riapparizione social. Il dirigente aveva spiegato che la società non aveva più notizie dirette del giocatore e che il comportamento di Banda avrebbe avuto conseguenze. Sky Sport ha riportato le sue parole, sottolineando il tono duro del club dopo i giorni di assenza dal ritiro.

La frase oggi pesa ancora di più. Perché le storie dalla palestra sembrano togliere forza all’idea di un’irreperibilità assoluta e rafforzano l’ipotesi di una scelta volontaria del giocatore di restare lontano dal Lecce.

Il club non può ignorare il segnale. In una squadra che prepara la stagione, l’assenza prolungata di un giocatore importante crea un problema tecnico, disciplinare e di spogliatoio. Se un comportamento simile restasse senza conseguenze, il precedente sarebbe pericoloso.

Il mercato arabo sullo sfondo: l’offerta non basta

Dietro il caso resta il mercato. Banda era finito nel mirino di club stranieri e, secondo le ricostruzioni delle scorse settimane, al Lecce era arrivata un’offerta per l’esterno zambiano. CalcioLecce aveva parlato di una proposta non superiore a 2,5 milioni di euro, cifra lontana dalla richiesta giallorossa, stimata intorno ai 6 milioni.

Questo dettaglio è importante. Se Banda o il suo entourage puntavano a una cessione, il Lecce non ha mai avuto intenzione di accettare un’offerta ritenuta troppo bassa. La società vuole monetizzare in modo adeguato un giocatore che nella scorsa stagione ha avuto un peso importante nella salvezza.

Ma il braccio di ferro rischia di produrre l’effetto opposto: più il caso diventa pubblico, più il valore del giocatore può abbassarsi. E proprio per questo il club valuta anche una possibile richiesta danni.

Il ruolo della moglie e gli indizi social

Nei giorni precedenti, a rendere ancora più strana la vicenda, erano state anche le attività social della moglie Abi Chato. Dopo il matrimonio celebrato in Zambia il 13 giugno, sui profili legati alla coppia erano apparsi contenuti da viaggi, alberghi e momenti privati, senza però chiarire davvero dove si trovasse Banda o perché non fosse rientrato in Italia. CalcioLecce aveva già raccontato le nozze del giocatore in Zambia e le immagini pubblicate sui social in abiti tradizionali.

Ora, con Banda tornato visibile direttamente in palestra, il caso entra in una fase nuova. Non si tratta più solo di indizi indiretti o foto della moglie: è il giocatore stesso a mostrarsi, mentre il Lecce continua ad attenderlo.

Cosa rischia Banda adesso

La situazione può avere conseguenze serie. Banda rischia multe più pesanti, riduzione dello stipendio, azioni davanti al collegio arbitrale e una rottura quasi totale con l’ambiente salentino. La richiesta di risarcimento danni, se davvero venisse formalizzata, trasformerebbe il caso in una vertenza complessa.

Dal punto di vista sportivo, il rischio è perdere centralità nel progetto di Di Francesco. Dal punto di vista del mercato, invece, il rischio è diventare un giocatore difficile da trattare: chi lo vuole può provare a sfruttare la frattura, ma dovrà anche valutare l’impatto di una vicenda disciplinare ancora aperta.

Il paradosso è evidente: Banda si allena per restare in forma, ma ogni giorno lontano dal Lecce lo allontana anche dalla normalità.

Lecce, la linea è chiara: rientro o scontro legale

Il Lecce ha ormai davanti due strade. La prima è il rientro del giocatore, con chiarimento interno, multe e tentativo di ricucitura. La seconda è lo scontro formale, con provvedimenti disciplinari, collegio arbitrale e possibile richiesta di risarcimento.

La società non può più permettersi ambiguità. Il ritiro è in corso, la stagione si avvicina e Di Francesco deve sapere su quali giocatori può contare. Banda era una risorsa importante, ma oggi è diventato un caso da risolvere prima ancora che un calciatore da reinserire.

Il vero nodo: Banda deve spiegare tutto

La riapparizione social non basta. Anzi, apre nuove domande. Se Banda sta bene e si allena, deve spiegare perché non è a Lecce. Se ritiene di aver subito un torto contrattuale, deve chiarirlo nelle sedi opportune. Se vuole andare via, deve permettere al club di trattare senza forzature dannose.

Il Lecce, dal canto suo, non sembra intenzionato a cedere sotto pressione. Il contratto arriva al 2027, il valore del giocatore va protetto e il club vuole evitare che una vicenda personale o di mercato si trasformi in un danno economico.

Banda è tornato visibile, ma il mistero resta. E adesso la domanda non è più dove sia: è perché continui a non tornare.