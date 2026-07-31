Franco Baresi è morto a 66 anni: bandiera del Milan, capitano degli Invincibili, campione del mondo con l’Italia nel 1982 e finalista a USA 1994. Carriera, squadre, compagni e trofei.

Il calcio italiano piange Franco Baresi, morto a 66 anni. Se ne va una delle figure più iconiche della storia del Milan, della Nazionale italiana e del calcio mondiale: il difensore che ha trasformato il ruolo del libero in una forma di comando, lettura e anticipo. Non soltanto un grande marcatore, ma un leader tecnico, mentale e simbolico.

La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo rossonero e l’intero ambiente calcistico. Reuters ha confermato la morte dell’ex capitano del Milan, ricordando il suo percorso unico: vent’anni di carriera professionistica interamente in rossonero, quindici da capitano, sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni/Champions League e il numero 6 ritirato dal club dopo il suo addio al calcio.

La malattia e le ultime notizie sulle condizioni di Baresi

Negli ultimi mesi le condizioni di salute di Baresi avevano destato preoccupazione. Nell’agosto 2025 il Milan aveva comunicato che al suo vicepresidente onorario era stata riscontrata una nodulazione polmonare, poi rimossa con un intervento chirurgico mini-invasivo. Il club aveva spiegato che l’operazione era andata bene e che il decorso post-operatorio era stato privo di complicazioni, con successiva indicazione a una terapia di consolidamento a base di immunoterapico.

Lo stesso Baresi, attraverso i canali rossoneri, aveva ringraziato il Milan e i tifosi per il sostegno, spiegando che gli sarebbe servito tempo per rimettersi in forma. Nelle settimane successive erano arrivati segnali di speranza, con il suo ritorno pubblico e il ruolo da tedoforo per Milano Cortina 2026, ma nelle ultime ore il calcio italiano ha ricevuto la notizia più dura.

Chi era Franco Baresi: il ragazzo di Travagliato diventato leggenda

Franco Baresi era nato a Travagliato, in provincia di Brescia, l’8 maggio 1960. La sua storia calcistica è legata in modo totale al Milan, club in cui è entrato da ragazzo e che non ha mai lasciato. In un calcio in cui le bandiere sono diventate sempre più rare, Baresi è rimasto l’immagine più pura della fedeltà a una maglia.

La sua carriera in prima squadra comincia alla fine degli anni Settanta. Baresi debutta giovanissimo, cresce in un Milan che vive anche momenti complicati e resta rossonero anche durante gli anni più difficili, compresa la discesa in Serie B. Quella fedeltà diventerà una parte centrale del suo mito.

Non era il difensore più alto né il più potente in senso classico. Era però uno dei più intelligenti mai visti: leggeva l’azione prima degli altri, accorciava con tempi perfetti, guidava la linea difensiva, comandava il fuorigioco e trasformava ogni recupero palla in una ripartenza pulita.

Una vita al Milan: il capitano degli Invincibili

Baresi ha giocato tutta la carriera nel Milan, dal debutto fino al ritiro nel 1997. È stato il capitano della grande squadra costruita tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, prima con Arrigo Sacchi e poi con Fabio Capello. Quel Milan è entrato nella storia come una delle squadre più forti di sempre.

Con lui in difesa hanno giocato campioni enormi: Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Mauro Tassotti, Filippo Galli. Davanti a loro c’erano fuoriclasse come Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten, Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, Demetrio Albertini, Zvonimir Boban, Dejan Savicevic, Marcel Desailly.

Baresi era il centro di quella macchina perfetta. Non urlava soltanto ordini: decideva tempi, distanze, altezza della difesa e aggressione. Il Milan di Sacchi ha cambiato il calcio anche grazie a lui, perché senza un difensore capace di reggere campo aperto, anticipi e linea alta, quel sistema non sarebbe stato lo stesso.

Cosa ha vinto Baresi con il Milan

Il palmarès di Franco Baresi con il Milan è impressionante. In rossonero ha vinto sei Scudetti e tre Coppe dei Campioni/Champions League, diventando uno dei simboli più forti della grande era europea del club. Reuters ricorda proprio i sei titoli italiani e i tre trionfi europei come l’eredità più visibile del suo ciclo milanista.

Con il Milan ha conquistato anche Supercoppe italiane, Supercoppe europee e Coppe Intercontinentali, contribuendo a portare il club ai vertici del calcio mondiale. Ma i trofei raccontano solo una parte della sua grandezza.

Baresi è stato soprattutto l’uomo che ha dato identità al Milan vincente: il capitano, il riferimento, il difensore che trasformava la fase arretrata in un atto di dominio.

Dopo il ritiro, il club ha deciso di ritirare la sua maglia numero 6, gesto riservato soltanto a chi diventa più grande del ruolo che ha ricoperto. Ancora oggi quel numero resta una delle immagini più sacre della storia rossonera.

La Nazionale: campione del mondo nel 1982, eroe ferito nel 1994

La carriera di Baresi non è stata solo Milan. Con l’Italia ha vinto il Mondiale 1982 in Spagna, entrando nel gruppo dei campioni del mondo guidati da Enzo Bearzot. In quella Nazionale c’erano giocatori come Dino Zoff, Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Marco Tardelli, Bruno Conti, Paolo Rossi e Antonio Cabrini.

Il momento più iconico con la maglia azzurra, però, resta il Mondiale 1994 negli Stati Uniti. Baresi si infortunò al ginocchio durante il torneo, venne operato e riuscì a tornare in campo in tempi quasi impossibili per giocare la finale contro il Brasile. Rimase in campo per 120 minuti, guidando una difesa straordinaria, prima dell’epilogo amaro ai rigori.

Quel giorno sbagliò anche lui dal dischetto, ma la sua partita resta una delle prove più eroiche di un difensore nella storia dei Mondiali. Reuters ha ricordato proprio quella finale, giocata da capitano e dopo un recupero lampo dall’intervento al ginocchio.

Con chi ha giocato: da Maldini a Van Basten, una generazione irripetibile

Baresi ha attraversato generazioni diverse. Al Milan ha visto passare il periodo più difficile e poi quello della rinascita. Ha giocato con Maldini, Costacurta, Tassotti, Ancelotti, Donadoni, Albertini, Massaro, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Savicevic, Boban e tanti altri campioni.

In Nazionale ha condiviso lo spogliatoio con i campioni del 1982 e poi con la generazione di Roberto Baggio, Paolo Maldini, Dino Baggio, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni e Gianluca Pagliuca nel 1994.

La sua grandezza sta anche qui: Baresi è stato ponte tra epoche diverse, sempre con lo stesso peso. Da giovane promessa a capitano, da campione del mondo a guida degli Invincibili, da libero classico a prototipo del difensore moderno.

Il difensore che anticipava il futuro

Baresi non è stato soltanto un campione del suo tempo. È stato un difensore avanti rispetto al suo tempo. Oggi si parla di centrali capaci di costruire, difendere in avanti, guidare la linea e leggere gli spazi. Baresi faceva già tutto questo trent’anni fa.

La sua forza era la mente. Capiva dove sarebbe arrivato il pallone, non dove si trovava in quel momento. Anticipava l’attaccante, comandava il reparto, usciva palla al piede e giocava con una sicurezza che faceva sembrare semplice anche la cosa più difficile.

Per questo è considerato uno dei più grandi difensori della storia. Non solo in Italia, non solo nel Milan. Nel calcio mondiale.

Il legame con il Milan dopo il ritiro

Dopo aver smesso di giocare, Baresi non ha mai spezzato il legame con il Milan. È rimasto una figura centrale nella memoria e nell’identità del club, fino al ruolo di vicepresidente onorario. La sua presenza a Casa Milan, allo stadio e negli eventi ufficiali era il richiamo costante a un’epoca in cui la maglia rossonera significava dominio, appartenenza e mentalità vincente.

Il Milan lo ha sempre considerato molto più di un ex giocatore. Baresi era il custode di una cultura: quella della responsabilità, del lavoro, della sobrietà e della vittoria.

L’eredità di Franco Baresi

La morte di Franco Baresi lascia un vuoto enorme. Per i tifosi del Milan era il Capitano. Per il calcio italiano era il simbolo di una scuola difensiva irripetibile. Per chi ama il gioco era la dimostrazione che un difensore può essere determinante quanto un grande attaccante.

Baresi ha vinto tutto, ma soprattutto ha cambiato il modo di interpretare il ruolo. Ha insegnato che difendere non significa soltanto respingere, ma capire. Guidare. Prevedere. Prendersi responsabilità.

Il suo numero 6 non tornerà più sulla maglia del Milan. Ma la sua idea di calcio, il suo modo di stare in campo e la sua figura resteranno per sempre dentro la storia rossonera e azzurra.

Franco Baresi se ne va a 66 anni, ma lascia qualcosa che non muore: il ricordo di un capitano eterno.