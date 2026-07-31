Inter, Curtis Jones lancia un segnale: il like a Stones accende il mercato nerazzurro

Curtis Jones - Stadiosport.it

Un semplice gesto sui social ha riacceso le voci sul possibile futuro di Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool ha messo “mi piace” al post con cui l’Inter ha presentato John Stones, alimentando immediatamente l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri.

Il gesto non rappresenta una conferma della trattativa, ma arriva mentre il nome del classe 2001 continua a essere accostato al club milanese. Jones ha un contratto con il Liverpool fino al 2027 e la sua situazione resta tra quelle osservate dall’Inter per rinforzare il centrocampo.

Il like di Curtis Jones alla presentazione di John Stones scatena i tifosi dell’Inter

L’indizio è comparso sotto il contenuto pubblicato dall’Inter per celebrare l’arrivo di John Stones. Tra le numerose reazioni è apparso anche il “mi piace” di Jones, connazionale e conoscente del nuovo difensore nerazzurro.

Il centrocampista segue Stones sui social, mentre al momento non risulta tra i seguaci della pagina ufficiale dell’Inter. Proprio questo dettaglio ha spinto molti sostenitori a interpretare il gesto come un possibile segnale legato al mercato.

Curtis Jones resta un nome seguito per il nuovo centrocampo nerazzurro

L’interesse attorno a Curtis Jones non nasce soltanto dall’attività sui social. Il giocatore del Liverpool viene indicato da tempo tra i profili valutati dall’Inter, alla ricerca di un centrocampista capace di garantire qualità, dinamismo e inserimenti offensivi.

La scadenza contrattuale fissata nel 2027 potrebbe diventare un elemento importante. Senza un rinnovo, il Liverpool potrebbe trovarsi nella condizione di valutare una cessione per evitare di avvicinarsi troppo alla fine dell’accordo. Al momento, però, non emergono conferme relative a un’intesa tra le società.

I commenti nerazzurri invadono i profili social del giocatore

Jones si trova negli Stati Uniti per la tournée del Liverpool e ha partecipato all’amichevole disputata a New York contro il Wrexham, entrando durante il secondo tempo. L’Inter è invece impegnata nella propria preparazione tra Hong Kong e Australia.

Nonostante la distanza, i tifosi nerazzurri hanno invaso i recenti contenuti pubblicati dal centrocampista, riempiendoli di cuori nerazzurri e messaggi che lo invitano a raggiungere Stones a Milano.

Il “mi piace” resta quindi soltanto un indizio social, ma è bastato per riaccendere una pista già presente nelle indiscrezioni di mercato. Per capire se potrà trasformarsi in qualcosa di concreto serviranno eventuali contatti tra Inter e Liverpool.