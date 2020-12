AZ Alkmaar-Napoli Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 03-12-2020

Tutto quello che c’è da sapere su AZ Alkmaar-Napoli, sfida in programma giovedì alle 21:00, valevole per la 5° giornata del girone F di Europa League.

Dopo la bella vittoria di domenica sera contro la Roma di Paulo Fonseca, il Napoli di Gennaro Gattuso vola in Olanda per affrontare l’AZ Alkamaar di Arne Slot nella 5° giornata del girone F di Europa League. I partenopei guidano il raggruppamento con 9 punti, 2 in più della Real Sociedad e degli stessi biancorossi che nella gara d’andata giocata al San Paolo riuscirono a imporsi per 0-1 grazie ad un gol di De Wit. Una vittoria in terra olandese consegnerebbe il passaggio matematico ai sedicesimi di finale di Europa League agli uomini del patron De Laurentiis.

AZ Alkmaar-Napoli, 5° giornata girone F Europa League.

Le ultime sulle formazioni di AZ Alkmaar e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Slot dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Bizot in porta. Davanti a lui, Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi e Wijndal. Centrocampo a tre con Midtsjo, Stengs e Koopmeiners. In attacco il trio formato da Stengs, Boadu e De Wit.

Gattuso dovrebbe invece optare per un più articolato 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo spazio a Bakayoko e Lobotka con Politano, Zielinski ed Elmas sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Petagna.

Probabili formazioni AZ Alkmaar-Napoli

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

Come vedere AZ Alkmaar-Napoli in diretta TV e streaming

AZ Alkmaar-Napoli sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 ed in chiaro su TV8. Via streaming invece, il match tra olandesi e campani sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv e tramite collegamento al sito internet di TV8.

Dove ascoltare la radiocronaca di AZ Alkmaar-Napoli

La radiocronaca di AZ Alkmaar-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

L’unico precedente tra le due formazioni è quello della gara d’andata giocata al San Paolo lo scorso ottobre e terminato 1 a 0 in favore degli olandesi.

